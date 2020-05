Quoi regarder à la télévision dimanche?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 3 mai.

Les Lavigueur, la vraie histoire

Le réalisateur Sylvain Archambault frappait fort, en 2008, avec sa relecture en minisérie de l’histoire vraie de la famille Lavigueur, dont les déboires avaient défrayé les manchettes au Québec après sa victoire à la loterie. 7 650 267 $, ça ne change pas le monde, mais ça bouleverse une vie. Pierre Verville et Laurence Leboeuf s’étaient particulièrement démarqués dans les rôles du père, Jean-Guy Lavigueur, et de la fille mal-aimée, Louise. Dans le cinquième épisode, les Lavigueur commencent à profiter de leur fortune; Sylvie (Sophie Cadieux) investit dans un salon de coiffure, tandis qu’Yve (Patrice Bélanger) fait un peu trop la fête et abuse de la cocaïne.

Dimanche, 12 h, ICI ARTV.

La blonde de mon père

Même plus de 20 ans après sa sortie, La blonde de mon père, de Chris Colombus, et les prestations convaincantes de Susan Sarandon et Julia Roberts ont de quoi nous tirer une larme discrète. Une photographe de mode (Roberts) doit apprivoiser les enfants de son nouvel amoureux (Ed Harris), mais se bute à l’hostilité de l’ex-conjointe de ce dernier (Sarandon). Celle-ci devra toutefois se résigner à laisser «l’étrangère» entrer dans sa vie pour le bien de sa progéniture, en apprenant que ses jours sont comptés.

Dimanche, 16 h 45, V.

Vlog

François Bellefeuille a surpris tout le monde, lundi dernier, en publiant sur Facebook une vidéo dans laquelle on le voyait se raser les cheveux au bénéfice de l’organisme Leucan. Il sera question du coup d’éclat de l’humoriste à «Vlog» dimanche, et Stéphane Bellavance, acteur de la nouvelle comédie Rue King, de Club illico, rendra visite à Dominic Arpin.

Dimanche, 19 h, TVA.

Un chef à la cabane

À défaut d’avoir pu se sucrer le bec à la cabane à la sucre cette année – la saison étant déjà chose du passé, ou presque, pour 2020 – on s’inspire avec Martin Picard et Un chef à la cabane, où on passe d’un style à l’autre cette semaine : on apprête une dinde de Noël, on prépare des plats pour emporter nouveau genre, et on est conviés à un festin mexicain.

Dimanche, 19 h, Télé-Québec.

Émergence

La nouvelle série de VRAK qui mélange science-fiction et enquête policière – où la chef de la police de Peconic Bay, sur l’île de Long Island, doit prendre en charge une fillette amnésique retrouvée près d’une plage où un mystérieux accident s’est produit – se poursuit. Après en avoir appris plus sur les origines de Piper (Alexa Swinton), Jo (Allison Tolmans) doit prendre les bonnes décisions pour la protéger.

Dimanche, 20 h, VRAK.

Après la terre

Dans son créneau YOO+, Yoopa offre le film Après la terre, avec Will Smith et son fils Jaden. La Terre ayant été déclarée inadaptée à l’habitat humain depuis mille ans suite à un cataclysme, la race humaine s’est réfugiée sur une autre planète. Parti en mission avec son équipage, dont fait partie son fils, le Général Raige voit leur vaisseau s’écraser sur la Terre. L’équipage est décimé, sauf le père et le fils.

Dimanche, 20 h 30, Yoopa.

Face-à-face familial en rafale

Six familles gourmandes s’affrontent aux fourneaux de cette téléréalité australienne, dont les défis s’inspirent des plats quotidiens et des traditions culinaires familiales. Zeste propose ce dimanche une rafale d’épisodes pour nous mettre en appétit; soyez prêts pour trois heures trente de compétition (100 000 $ sont en jeu!) et d’eau à la bouche!

Dimanche, 21 h, Zeste.