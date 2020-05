Un hockeyeur à la cabane

Profession : hockeyeur. Passion : acériculteur. Depuis l’interruption de la saison dans la LNH en raison de la pandémie de la Covid-19, Antoine Roussel a troqué son bâton de hockey pour une canne de sirop d’érable.

Dans un vestiaire de hockey, il est plus commun de tomber sur un joueur amoureux de vin et qui rêve de s’acheter un vignoble. Ça fait plus glamour. Mais pour Roussel, son bonheur se retrouve à l’érablière au Sucre d’Or à Laterrière au Saguenay.

« S’il y a un bon côté de la médaille avec la COVID-19, c’est que j’ai encore mieux compris la business du sirop et l’exploitation d’une cabane à sucre, a dit Roussel lors d’une longue entrevue téléphonique au Journal. Ça me fait encore plus aimer ça. Je savais que j’avais la piqûre, mais là, je suis vendu complètement. »

« Pour un joueur de hockey qui a passé le milieu de sa carrière, qui n’est pas à la fin, mais qui lui en reste moins qu’au départ, c’est rassurant et agréable de savoir ce que tu feras à ta retraite. J’ai déjà mon plan avec la cabane. Je sais vers où me diriger à la fin de ma carrière. Cette période de pause m’a aussi permis de réaliser à quel point j’aime le hockey. Je ne suis pas prêt à accrocher mes patins tout de suite. »

Une histoire de famille

Originaire de Roubaix en France, mais installé au Québec depuis l’âge de 16 ans, Roussel a découvert cette passion par l’entremise de la femme de sa vie, Alexandra Néron.

« Quand je jouais pour les Saguenéens de Chicoutimi, mon beau-père venait d’acheter cette érablière, a-t-il expliqué. À mes années avec les Sags, nous nous faisions éliminer rapidement en séries et j’avais du temps pour donner un coup de main. Ça me permettait aussi d’obtenir un meilleur salaire que les 35 $ par semaine que je recevais dans la LHJMQ. »

Aujourd’hui, Roussel se décrit fièrement comme le copropriétaire de l’érablière avec son beau-père, Sylvain Néron.

« J’ai officialisé l’achat tout juste avant le début de la crise. Dans le sirop d’érable, il y a de moins en moins de relève. Nous arrivons dans une bonne période. Mon beau-père est dans ses derniers milles. Il est heureux d’avoir une relève avec moi et mes beaux-frères. Je le remarque beaucoup en parlant à des agriculteurs. Ceux qui n’ont pas de relève, ils trouvent ça triste. Ça leur fait mal. Nous travaillons en famille et nous trouvons ça agréable. »

L’ailier des Canucks de Vancouver n’a rien d’un investisseur silencieux.

Production et livraison

S’il est infatigable sur une glace de la LNH, Roussel a une philosophie semblable dans la vie de tous les jours.

« Je me suis mis les mains dans la graisse, je travaille fort depuis mon retour au Québec. Je fais un peu de tout sur l’érablière. Je touche à la production du sirop, à la récolte. Je m’occupe aussi de la livraison. Je trouve ça agréable puisque je croise parfois des jeunes qui s’emmerdent. Il y a des jeunes qui jouent au hockey dehors. Je les salue et je me fais parfois reconnaître. »

« J’ai fait le tour du lac Saint-Jean au complet pour des livraisons. Je n’ai pas arrêté. Le véhicule, que je loue, a déjà 5000 kilomètres. Je roule en masse. »

Un cours à l’université

Opéré au genou droit le 28 mars 2019, Roussel a profité de sa longue période de rééducation pour se replonger dans les livres.

Et il a fait d’une pierre, deux coups. Il a chassé l’ennui en s’inscrivant l’automne dernier à un cours à distance en acériculture, du département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval.

« J’ai pris ça vraiment au sérieux, a-t-il répliqué. J’ai excessivement de misère à ne rien faire dans la vie. J’ai toujours besoin de me plonger la tête dans quelque chose.J’ai besoin de projets qui me passionnent. »

« J’avais vu que cette formation existait à l’Université Laval. J’ai adoré l’expérience. Le professeur était super gentil avec moi. J’avais souvent des questions. Au mois de décembre, quand j’ai recommencé à jouer, j’avais moins de temps pour étudier et on le remarquait dans mes examens. Au début, je crois que l’enseignant ne savait pas que je jouais au hockey. Mais quand j’ai réussi mon cours, il m’a envoyé une plaque où on pouvait lire que c’était un certificat de réussite pour le cours en acériculture. Il y avait aussi une image des Canucks. Ma femme était un peu renversée par ça ! »

La maison qui roule

À l’instar de Nicolas Deslauriers, qui avait fait la route d’Anaheim jusqu’à Saint-Ignace-de-Loyola avec sa femme, ses trois enfants et ses deux chiens, Antoine Roussel a traversé le continent d’ouest en est, mais uniquement en sol canadien.

« Je suis parti de Vancouver en véhicule récréatif jusqu’au Saguenay. J’ai fait 5500 kilomètres lors de ce voyage. J’ai parcouru le pays avec ma femme, qui est enceinte d’un troisième enfant, et nos deux petits, Raphaëlle et Théodore. »

« J’avais vendu le projet à mes enfants. Nous leur avions dit que nous louions une maison qui roule. Au départ, ils étaient complètement excités. C’était fou raide comment ils étaient heureux. Mais à la fin du séjour, ils trouvaient la maison qui roule fatigante. Mon petit garçon n’arrêtait pas de dire que c’était vraiment long pour revenir à Montréal. C’était comique. »

Sur le lac Louise

De ce long voyage au Canada, Roussel a retenu un moment en particulier.

« Nous nous sommes arrêts au lac Louise. Nous avons dormi près du lac dans notre VR. Le lendemain matin, nous en avons profité pour patiner sur le lac gelé. C’était le moment fort de notre séjour. C’était un paysage parfait même s’il y avait une petite neige. »

Un message pour Pospisil

Si un jour Roussel se cherche un ambassadeur pour son érablière, il pourrait se tourner vers un autre sportif. Vasek Pospisil, 93e au monde au classement de l’ATP, s’est déjà fait surprendre à boire du sirop d’érable lors des pauses pendant un match de tennis.

« J’avais tweeté Vasek à propos de ça, a dit l’ailier des Canucks. Il m’avait répondu en me disant qu’il aimerait goûter à notre sirop d’érable. Je n’ai pas encore réussi à lui envoyer des cannes. Je le retracerai pour lui donner. J’aimerais lui donner une caisse de sirop avec du beurre d’érable aussi. Il est originaire de la Colombie-Britannique, alors on devrait trouver une façon de se rencontrer. »

« Maintenant je peux dire que je suis un acériculteur en plus d’un joueur de hockey. Mais malgré ça, je ne suis pas capable d’avoir assez de mon sirop pendant une saison à Vancouver. Je dois en acheter en Colombie-Britannique. Je n’ai jamais imité la technique de Pospisil en prenant du sirop pendant un match. Ça ne veut pas dire que je ne le ferai jamais. »

Et quand on lui parle de hockey, Roussel a bon espoir de rechausser ses patins d’ici quelques mois. Il se dit même persuadé qu’il y aura une reprise des activités afin de couronner une équipe championne de la Coupe Stanley.