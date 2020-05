Une déclaration surprenante de De La Hoya sur Mike Tyson

Si certains prennent avec un grain de sel un retour possible de Mike Tyson dans le ring, il a reçu un appui de taille dans l’univers de la boxe.

L’ancien boxeur Oscar De La Hoya s’est attiré des critiques sur son compte Instagram, samedi, lorsqu’il a déclaré que «Iron Mike» pouvait encore surprendre à 53 ans.

«Je suis sûr que s’il s’entraîne pour un combat de 12 rounds, il pourrait passer le K.-O. à n’importe quel poids lourd», a déclaré le promoteur.

Tyson a repris l’entraînement sérieusement dans le but de participer à des combats hors-concours pour des causes de charité, entre autres. Et sa vitesse ne semble pas problématique.

L’ancien champion des poids lourds a pris sa retraite de la boxe professionnelle en 2005 avec une fiche de 50-6-2. Il a passé le K.-O. à ses adversaires à 44 reprises.

Par ailleurs, il a répondu avec humilité au champion Deontay Wilder, qui avait déclaré qu’il aurait donné une raclée s’il l’avait affronté à son ère de gloire.

«J’adore le fait qu’il pense ça, car c’est ce que j’aurais dit aussi (à sa place)», a-t-il indiqué au média B.T. Sport, samedi.

«Il est le champion du monde. Il doit penser comme ça.»