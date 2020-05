5 points pour la relance

Même si le ralentissement économique ne fait que débuter, les efforts pour repartir ont déjà commencé.

La reprise graduelle des activités nous rappelle qu’il n’y aura pas un grand signal de départ. Il y aura différents temps, à cette relance. Dans cet esprit, il y a plein de gens qui réfléchissent à des idées pour que le Québec relève le défi économique de la crise et profite des opportunités qu’elle créera. On aurait besoin d’un forum pour partager ces idées.

Pour ma part, je participe chaque semaine à une vidéoconférence avec des gens de différents milieux où nous discutons d’initiatives pour contribuer à la relance.

Voilà où nous mènent nos discussions jusqu’ici.

1. Ça passe par les régions

Pour soutenir la reprise, les gouvernements vont subventionner des projets d’infrastructures de transport à Québec et à Montréal. C’est très bien, sauf que ce sera une occasion manquée si ça se limite à ça et que les régions ne sont pas dans le coup, d’autant plus qu’elles seront prêtes à repartir plus tôt que la métropole. Il faut mettre les technologies vertes au centre d’une stratégie de diversification économique. Le télétravail nous indique également qu’on peut déconcentrer l’administration publique vers les régions.

2. Débloquer ce qui est prêt

Dans l’esprit d’une relance verte, le ministère de l’Environnement a un rôle important. Or, on constate qu’il y avait déjà un problème dans les délais de traitement des évaluations pour beaucoup de dossiers. Il faut régler ça. Il y a plein de projets porteurs qui sont prêts à partir, qui n’ont besoin que d’autorisations. Ça ne peut plus attendre.

3. Des solutions adaptées

On ne peut se permettre de perdre un seul entrepreneur dont le projet était viable avant la crise. Ça va prendre des solutions adaptées, pour des entreprises qui n’auront pas toutes les mêmes besoins en termes d’accès au crédit et au capital d’investissement. Une idée porteuse serait de créer un produit financier assorti d’un crédit fiscal avantageux visant à soutenir le financement d’entreprises ne pouvant garantir d’importants rendements immédiats.

4. Miser sur les tendances

La crise installe des tendances qui vont rester et qui créent des occasions d’affaires. On pense au télétravail, à l’achat local (notamment en agroalimentaire) et en ligne, à la nécessité de reconstruire notre approvisionnement médical. Le Québec ne doit pas manquer le bateau.

5. Une solution québécoise

Au sortir de la crise, le gouvernement du Québec sera essoufflé d’avoir géré les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie. Il ne faudrait pas que le fédéral en profite pour étendre ses tentacules en faisant la seule chose qu’il a su bien faire dans cette crise, soit dépenser de l’argent. Le Québec doit être le maître d’œuvre de sa propre relance.