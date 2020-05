Air Canada prendra la température de tous ses passagers

Le transporteur aérien a annoncé lundi cette initiative dans le cadre d’un «programme complet de sécurité personnelle et d’entretien rehaussé» dans le but de réduire le risque d'exposition à la COVID‐19.

• À lire aussi: COVID-19: Air Canada perd 87,8% de ses bénéfices au premier trimestre

Parmi ces nouvelles mesures qui seront adoptées par la compagnie d’ici le 15 mai, il y aura plus d’espace à bord des appareils en classe économique. Air Canada va bloquer, au moins jusqu’au 30 juin, la vente des places adjacentes et limiter le nombre de places offertes pour chaque vol. Les voyageurs ne pourront ainsi plus s’asseoir côte à côte, «sauf s'ils doivent porter assistance à un autre client avec lequel ils voyagent», précise-t-on.

Des trousses de soins contenant du désinfectant pour les mains et d'autres articles d'hygiène seront aussi distribuées aux voyageurs.

Air Canada compte également renforcer les normes d’entretien en cabine en y intégrant le nettoyage par pulvérisation électrostatique.

«Bien que nous soyons impatients de voir la réouverture des économies nationales et la relance de l'aviation commerciale, la sécurité de nos clients et de nos employés demeure la valeur fondamentale d'Air Canada et notre intention est d'établir les normes les plus élevées d'hygiène, de propreté et d'application des recommandations des autorités de santé publique», a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Rappelons que la compagnie aérienne avait déjà pris certaines mesures pour lutter contre la propagation du virus, comme le port obligatoire du couvre-visage obligatoire pour les clients ou encore le port d’un équipement de protections individuelles pour ses employés.

La prise de température s'ajoute au questionnaire sur l’état de santé des passagers, déjà imposé par le gouvernement aux voyageurs, afin de vérifier leur aptitude à prendre l’avion.