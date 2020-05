Au Québec, le choc des médecins spécialistes en renfort dans les maisons de retraite

Montréal | Chirurgiens, ophtalmologues ou gastro-entérologues, ils ont accepté d’aller épauler les infirmières pour nourrir ou changer les pensionnaires des maisons de retraite du Québec décimées par le coronavirus. Ce qu’ils ont vécu les a souvent choqués.

Le Dr Yves Bendavid, chirurgien de 49 ans, fait partie des quelques centaines de médecins spécialistes qui ont répondu à l’appel pressant du Premier ministre québécois pour combler le manque criant d’infirmières et d’aides-soignants dans les maisons de retraite.

Manque de personnel et de matériel de protection, patients contaminés sans masques: envoyé une journée dans un centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD, établissement pour personnes âgées dépendantes) de Montréal, il dit avoir vécu un “choc”.

« Les patients étaient déshydratés, n’avaient pas eu d’eau probablement pendant toute la journée », raconte-t-il à l’AFP. « Alors que je pensais donner plein de médicaments, faire des soins médicaux et infirmiers, ma plus grande contribution a été de leur donner des verres d’eau ».

« Ils avaient des yeux creux, la bouche sèche, la langue rugueuse, les lèvres gercées », se souvient-il. « On est dans un CHSLD, à Montréal, et les gens ont soif par manque de personnel ».

Lors de sa journée en renfort, de 16H00 à minuit, le Dr Bendavid a préparé un corps pour un funérarium, servi des repas, changé les couches des patients et distribué des médicaments pour la première fois de sa vie.

« Je ne m’attendais pas à distribuer des médicaments, c’est vraiment une tâche habituellement réservée aux infirmières pour des raisons de sécurité », confie-t-il, se rappelant s’être inquiété de commettre des erreurs.

Homme à tout faire

Masque chirurgical sur le visage, foulard plaqué sur les cheveux et blouse de protection bleu clair: Etienne Désilets, gastroentérologue de profession, endosse en plus depuis le 19 avril le rôle d’infirmier auxiliaire, jonglant avec des journées de 12 heures.

« Quand la crise a commencé, ce qui m’avait choqué le plus c’était d’entendre des endroits où ils manquaient de personnel pour nourrir les gens », souligne à l’AFP ce spécialiste, interpellé par les informations faisant état d’établissements désertés par une grande partie du personnel, contaminé ou craignant de l’être.

Photo AFP

« Cela m’a poussé à m’impliquer, c’est certain », assure le Dr Désilets, venu prêter main-forte à la résidence Chartwell, un établissement pour retraités de Longueuil, au sud de Montréal.

Au Québec, province qui compte à elle seule plus de la moitié des morts du coronavirus au Canada, plus de 8 décès sur 10 viennent de maisons de retraite. La région de Montréal est la plus touchée.

N’arrivant pas à combler des centaines de postes de soignants dans ces CHSLD, que plusieurs considèrent comme les “parents pauvres” du système de santé au Québec, la province a même dû se résigner à appeler l’armée canadienne en renfort.

« Étant jeune et médecin, je préfère aller au front. Et si j’ai la malchance d’attraper le virus, je sais qu’il y a peu de chances qu’il y ait des conséquences », explique le Dr Désilets.

À Chartwell, ce père de famille de 35 ans est devenu « l’homme à tout faire »: il aide aux soins, apporte et donne à manger aux résidents, leur donne leurs médicaments, les rassure.

« N’importe quoi »

Le Dr Ralph Kyrillos, 31 ans, ophtalmologue hospitalier parachuté au CHSLD Jeffery Hale, dans la ville de Québec, se dit pour sa part “surpris” par la gestion de la pandémie dans l’établissement.

« Sur place, les normes, la façon de faire pour éviter les éclosions, c’est n’importe quoi », dénonce-t-il, se souvenant de patients qui « sortaient, se promenaient, se croisaient ».

« Je ne serais pas surpris que tout l’étage finisse par être positif », soupire-t-il.

Après son passage en maison de retraite, l’ophtalmologue est retourné travailler à l’hôpital sans passer par la case quarantaine, pas obligatoire tant que les exigences sanitaires sont respectées.

« J’avais toujours cette crainte de me dire: ‘est-ce que je me suis exposé? Et maintenant, est-ce que je suis en train de transmettre le virus à mes patients que je traite en ophtalmologie? », explique le Dr. Kyrillos, soulagé d’avoir depuis reçu un test négatif au Covid-19.

Des inquiétudes qu’il balaie pour autant dès qu’il s’agit de retourner dépanner: l’ophtalmologue a été appelé à nouveau pour travailler au CHSLD en mai.