Bientôt 3000 morts par jour aux États-Unis?

Plusieurs médias américains s’intéressent à des prévisions du Center for Desease Control selon lesquelles dès le début du mois de juin la moyenne de décès sur l’ensemble du territoire américain grimpera à 3000 par jour.

Crédit CDC

La situation actuelle est déjà préoccupante avec une moyenne de 1500 à 2000 décès par jour. Si on s’en remet aux déclarations du président et au déconfinement progressif encouragé dans plusieurs États, on peut se demander à quel point on est honnête avec la population. Est-il bien sage de relancer l’économie maintenant?

Ces prévisions de la CDC ont été transmises anonymement au New York Times. Il s’agirait donc d’un nouveau cas de lanceur d’alerte qui aurait décidé de contourner l’administration pour exposer l’ampleur de la crise. Pendant que Donald Trump avançait hier un nombre total de décès variant entre 80 000 et 90 000 (il affirmait il y a peu que ce serait 65 000), les prévisions de la CDC vont jusqu’à 240 000.

Dans mon premier billet du matin, j’évoquais les mesures de confinement strictes imposées par la gouverneure du Michigan. Le contenu du document de la CDC semble confirmer les inquiétudes de la gouverneure Whitmer puisque la région des Grands Lacs est identifiée comme une des plus à risques pour les prochaines semaines. Le sud de la Californie, les États du Sud et ceux du Nord-Est devraient également être sérieusement ébranlés.

Alors que nous procédons ici aussi à un déconfinement progressif, il faudrait avoir à l’œil les différentes expériences tentées du côté américain. Des États américains redoublent de prudence et avancent très lentement sur ce terrain pendant que des États comme la Géorgie, le Texas et l’Iowa mènent l’opération plus vigoureusement.

C’est un article sur The Hill qui a attiré mon attention, mais je vous laisse ici le document obtenu par le New York Times.