COVID-19: le Canada participe à une collecte de fonds mondiale

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau a lancé un appel aux dons pour contribuer à la lutte contre le coronavirus, lundi, aux côtés de nombreux homologues internationaux participant à une conférence virtuelle.

«Personne n'est immunisé contre les effets de la COVID-19 et personne ne peut vaincre le virus à lui seul. Pour nous protéger, il faut d’abord nous protéger les uns les autres», a déclaré M. Trudeau par voie de communiqué.

La campagne de financement, intitulée «Réponse mondiale au coronavirus», vise à recueillir plus de 8 milliards $ US afin de soutenir la recherche pour des traitements de la COVID-19 et pour l’élaboration de tests. Déjà, environ la moitié de cette somme avait été amassée, lundi matin, selon la page web de la collecte de fonds.

Durant son allocution par vidéoconférence devant des leaders du monde entier, le premier ministre canadien a insisté sur le fait que le vaccin pour se prémunir du coronavirus devra être rendu accessible à tous les pays une fois qu’il sera trouvé.

«Le Canada est prêt à aider à diriger une réponse globale coordonnée qui contribuera à surmonter la pandémie. Ensemble, nous gagnerons la bataille», a-t-il ajouté.

Il en a profité pour souligner qu’Ottawa a investi plus de 850 millions $ dans la recherche de traitements et de vaccin ainsi que dans la lutte à la désinformation.