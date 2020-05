Donald Trump a-t-il hérité du génie scientifique de son oncle John?

Lors de mes lectures du matin, j’ai découvert une information qui m’avait échappé depuis l’arrivée de Donald Trump sur la scène politique. Le président est le neveu du physicien John Trump.

Jusqu’à il y a peu, je ne savais pas qui était John Trump, encore moins qu’il fut l’oncle de Donald. Pourtant, j’en suis penaud, John Trump fut un scientifique de haut vol et il a été décoré à deux reprises par des présidents américains: Harry Truman et Ronald Reagan. Le roi d’Angleterre George VI a aussi reconnu ses mérites.

La liste des contributions du scientifique est longue. Si je ne devais retenir que quelques faits d’armes, je soulignerais sa contribution au développement du radar pendant la Deuxième Guerre ou encore son association avec Robert Van de Graaff pour le développement des générateurs Van de Graaff. Ces générateurs seront utilisés pour la radiothérapie anticancéreuse, la radiologie et la physique nucléaire.

Si je me penche sur son histoire aujourd’hui, c’est que Donald Trump a parfois cherché à s’attribuer les compétences scientifiques et le génie de son oncle. Le président prétend donc avoir une inclination naturelle et un talent pour la science qui seraient génétiques!

Je ne vous cache pas qu’en rédigeant la phrase qui précède, je n’ai pu réprimer un rictus. Donald Trump a quand même avancé quelques idées folles pour un génie scientifique, non? Chaque fois qu’il s’aventure sur le terrain de la science depuis le début de l’épidémie, ses propres experts, parmi les meilleurs au monde, s’emploient à le corriger tout en démontrant une imagination fertile pour éviter de le ridiculiser.

Si je ne permettrais pas un jugement personnel sur ses compétences dans un domaine qui n’est pas le mien, sachez que le fils de Robert Van de Graaff, l’ancien partenaire de John Trump, ne se gêne pas pour le faire.

Selon John Van de Graaff, l’oncle du président se serait indigné et aurait condamné les déclarations de son neveu sur la chloroquine ou celles, plus récentes, sur l’usage de la luminothérapie ou des désinfectants pour lutter contre la COVID-19.

Avant de vous laisser des liens vers des articles sur John Trump ou sur son association au talent présumé de son neveu, je vous laisse un dernier exemple qui démontre que les deux hommes, malgré les affirmations du président, étaient bien différents.

Avant sa mort en 1985, John Trump avait décidé de mettre son exceptionnel potentiel au service de la protection de l’environnement. Pour lui, environnement et santé publique étaient indissociables. Vous seriez étonnés si je vous disais que Donald Trump a dénaturé les travaux de son oncle pour étoffer sa «théorie» selon laquelle les changements climatiques n’étaient qu'un canular d’une certaine gauche?