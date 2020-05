Course au vaccin et aux traitements: la lutte au coronavirus est mondiale, dit Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau insiste sur le fait que la lutte au coronavirus est mondiale alors que le Canada contribue à hauteur de 850 millions $ dans la recherche d'un vaccin et de traitements contre la maladie.

«En travaillant tous ensemble sur le même enjeu, on maximise nos chances de trouver une solution plus rapidement», a-t-il déclaré durant son point de presse quotidien, lundi.

Plus tôt, M. Trudeau a pris part à une conférence virtuelle en compagnie de leaders de partout dans le monde pour lancer une collecte de fonds mondiale. L'objectif est d'amasser plus de 8 milliards $ US.

Prochain énoncé économique

Le premier ministre Trudeau soutient que la réflexion est toujours en cours pour déterminer quand et comment le prochain énoncé économique fédéral pourrait être déposé.

«Je n'exclus rien du tout», a-t-il dit lundi lorsqu'appelé à dire si son gouvernement était prêt à déposer le budget 2020 ou une mise à jour économique d'ici à juin comme le voudrait le chef conservateur Andrew Scheer.

M. Trudeau a toutefois insisté sur le fait que sa priorité est de répondre aux besoins immédiats durant la crise de la COVID-19 plutôt que de planifier le futur.

Exercice de vérification

Le premier ministre Trudeau affirme qu'un exercice de vérification pourra être lancé après la crise de la COVID-19 pour déterminer ce qu'Ottawa aurait pu faire mieux pour répondre à la pandémie.

