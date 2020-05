Feu vert à un retour à l’école sur trois jours

Québec lâche du lest et autorise le retour à l’école étalé sur trois jours: les élèves pourront être de retour en classe lundi, mardi ou mercredi, selon le niveau de l’élève et les choix faits par les écoles et les commissions scolaires.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, en a fait l’annonce lundi en fin de journée aux acteurs du réseau de l’éducation.

«Il sera possible de répartir la rentrée sur trois jours en fonction des différents cycles scolaires», dans le but de donner «un maximum de souplesse», peut-on lire dans une directive obtenue par Le Journal.

Une école à l’extérieur de la région de Montréal pourrait donc décider d’organiser le retour en classe pour les élèves de la maternelle à la deuxième année le lundi 11 mai, en y ajoutant les élèves de la troisième et la quatrième année le mardi 12 mai et ceux de la fin du primaire le mercredi 13 mai, indique-t-on.

Après trois jours, tous les élèves inscrits devront toutefois «avoir accès à l’école», précise le ministre.

La semaine dernière, les directions d’école avaient demandé à Québec d’assouplir sa position en leur permettant d’organiser le retour en classe sur quelques jours, pour mieux accueillir les élèves.

La commission scolaire des Hautes-Rivières n’avait d’ailleurs pas attendu le feu vert de Québec pour aller de l’avant et avait déjà annoncé aux parents que la rentrée ne se ferait pas pour tous les élèves en même temps le 11 mai, jugeant qu’une rentrée progressive était «souhaitable» afin d’assurer le respect des règles de la santé publique.

«On est content qu’il y ait de la souplesse et de la flexibilité», a affirmé Carl Ouellet, président de l’Association québécoise du personnel de direction des écoles, en soirée lundi. La majorité de ses membres réclamaient un retour en classe graduel, indique-t-il.

Aux parents qui devront trouver un plan B pour leurs enfants parce qu’ils retournent au boulot le lundi 11 mai, M. Ouellet fait valoir que le retour progressif «est pour le bien des élèves».