Gretzky voudrait jouer avec McDavid et «Ovi»

Le légendaire Wayne Gretzky n’a pas choisi des deux de pique lorsqu’on lui a demandé avec qui il aimerait jouer s’il patinait dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2020.

En effet, le meilleur pointeur de l’histoire du circuit Bettman a choisi la vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin.

«Pour moi, ce serait probablement Connor à cause de sa vitesse. Il me ferait de la place sur la glace et Ovechkin, parce que si tu lui donnes la rondelle, tu sais qu’il va toucher le filet ou au moins obtenir une chance de marquer. Jouer avec ces deux gars doit être très amusant», a dit le célèbre numéro 99 lors d’une vidéoconférence tenue la semaine dernière.

Avant d’arrêter son choix sur ces deux excellents joueurs, Gretzky avait aussi mentionné les noms de Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh), de Leon Draisaitl (Oilers), ainsi que des attaquants des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews et Mitchell Marner.

«Il y a trop de bons joueurs, c’est une question difficile», a affirmé «La Merveille».

Plus de mention d’aide

Le choix d’«Ovi» par Gretzky est une nouvelle preuve de tout le respect que l’ancien patineur a pour le Russe.

Le détenteur du record du plus grand nombre de buts inscrits dans la LNH a souvent dit qu’il aimerait voir Ovechkin battre sa marque. Récemment, les deux hommes se sont également affrontés dans le cadre d’une compétition amicale du jeu vidéo «NHL 20» visant à amasser des fonds pour lutter contre les effets de la COVID-19.

«J’admire vraiment le fait qu’à chaque fois qu’il a une chance, il touche le filet, avait dit Gretzky le 20 avril dernier. Si j’avais joué avec lui, je crois que j’aurais eu davantage de mentions d’aide. C’est aussi simple que ça.»

Rappelons que Gretzky a amassé pas moins de 1963 aides en 1487 parties dans la LNH.