Huit ans: un bilan qui exige des résultats

Quand un directeur général montre, sur une période de huit ans, un bilan de 19 victoires et 21 défaites, donc en 40 matchs dans le cadre du tournoi printanier, on peut toujours se questionner : pourquoi ce décideur possède-t-il toujours son emploi ? Justement, pourquoi consulter son curriculum vitae ? En somme, devrait-il toujours occuper son poste ?

Avec un propriétaire pas très patient, il aurait perdu son emploi depuis un an ou deux, d’autant plus que son équipe, si on inclut la présente saison alors que toute participation aux séries éliminatoires tirait de la science-fiction, montre quatre rendez-vous ratés pour la saison la plus importante, quatre échecs au cours des cinq dernières années, ce sont des résultats qui soulèvent habituellement la colère des actionnaires ou des propriétaires... à cet égard, celle des consommateurs, des partisans.

Pourtant, Marc Bergevin tient le coup.

Et on semble reconnaître qu’il dirige son entreprise avec détermination.

Sa feuille de route se résume à deux saisons où l’équipe a terminé au premier rang. Une fois, elle a atteint la finale d’association. Elle a été éliminée deux fois au premier tour. Si on fait le décompte, en quatre occasions, la formation de Bergevin a compétitionné avant que le jardin montre les premiers signes d’une fleuraison attendue depuis des mois.

Un bilan pas très reluisant.

Mais, comme je vous le précisais, les sondages démontrent qu’il a un bel appui des amateurs. On reconnaît qu’il met beaucoup d’énergie pour donner plus de lustre à une organisation qui végète depuis trop longtemps.

Des exemples

Mais, un rapide coup d’œil sur le parcours de Bergevin, jusqu’à maintenant, explique pourquoi on fait preuve de tolérance à son endroit. Au fil des ans, il a réussi quelques coups fumants.

Par exemple :

- Phillip Danault, qui pivote le premier trio de l’équipe, a été acquis en retour de Dale Weise et Tomas Fleischman. Les Blackhawks de Chicago ont également cédé leur choix de 2e tour qui a bien servi Bergevin puisqu’il réclama Alexander Romanov, un défenseur qui vient de signer une entente avec le Canadien. Romanov a été l’un des joueurs les plus en évidence lors des championnats du monde de hockey junior, l’hiver dernier.

- Le départ de P.K. Subban a soulevé une tempête, et avec raison. Par contre, aujourd’hui, comment doit-on évoluer cette transaction ? Subban a connu une saison très décevante au New Jersey alors que Shea Weber a été solide et n’oublions pas qu’il est aussi le capitaine de la formation. Par contre, le Canadien devra composer avec un contrat qui, éventuellement, viendra hanter la haute direction de l’équipe, en référence évidemment au plafond salarial.

- Il y a deux ans, le dossier de Max Pacioretty a fait jaser pendant l’entre-saison. Aujourd’hui, le meilleur jeune joueur de l’organisation, Nick Suzuki, choix de premier tour des Golden Knights, a fait écarquiller les yeux des partisans du Tricolore tout au cours de la dernière saison pendant que Tomas Tatar a encore une fois connu une saison répondant aux attentes.

L’arrivée de Domi

- Bon, malgré une saison qui a été à l’opposé de sa première année avec le Canadien, Max Domi, étant incapable de démontrer le leadership d’un joueur d’impact dans les moments difficiles, demeure tout de même un meilleur patineur qu’Alex Galchenyuk.

- Une transaction qui laisse tout le monde sur son appétit. Qu’est-il devenu de ce jeune joueur, pourtant très efficace à Tampa Bay, que se passe-t-il avec Jonathan Drouin ? Le Canadien a payé un gros prix, Mikhail Sergachev appartient maintenant au Top 3 du Lightning de Tampa Bay, un défenseur qui aurait été le partenaire de jeu idéal pour Shea Weber. Mais, rappelez-vous, cette transaction fut accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les partisans du CH.

- Bergevin a été très avant-gardiste lors de cette transaction avec les Jets de Winnipeg en acceptant de racheter le contrat de Steve Mason pour obtenir l’ailier droit Joel Armia.

- Jeff Petry est un joueur qui a largement contribué à donner plus d’équilibre à la brigade défensive depuis son arrivée à Montréal. Et n’oublions pas que le prix payé pour faire son acquisition a été des choix de 2e et de 4e tours.

Eller et les autres

- Est-ce que l’acquisition de Brett Kulak en retour de Rinat Valiev et Matt Taormina se veut une bonne affaire ? Assurément.

- Par ailleurs, doit-on conclure que le départ de Lars Eller a été une mauvaise transaction ? Pas nécessairement puisqu’on lui proposait deux choix du repêchage. Cependant, avec un peu de recul, admettons qu’Eller a trouvé sa niche à Washington.

- Cependant, dans le dossier de Andrew Shaw, ça n’a pas bien tourné. Shaw a passé plus de temps à soigner des commotions cérébrales qu’à passer des minutes sur la surface de jeu. Il est retourné à Chicago et, encore une fois, il a été sur la touche pendant plus des deux tiers de la saison.

- Entre-temps, on questionnera toujours la décision d’accorder un contrat de plus de 10 M$ par saison, à un gardien qui a probablement connu ses meilleures années. Est-il le même gardien qu’il y a quatre ans quand il avait dominé sa catégorie ? Non, et il ne le sera plus. Le Canadien devra composer avec un contrat faramineux pour les six prochaines années.

- Alexander Radulov est devenu rapidement l’un des préférés de la clientèle du Canadien. Il a joué avec la détermination qui plaît aux habitués du Centre Bell. Malheureusement, comme dans le dossier Andrei Markov, le directeur général a fait chou blanc dans l’espoir de garder le joueur russe à Montréal. Les négociations avec les deux joueurs ont soulevé plusieurs interrogations sur la façon de procéder du directeur général.

S’il y a un secteur où Bergevin a totalement fait fausse route, c’est au niveau du marché des joueurs autonomes sans restriction. Quelques noms : Karl Alzner, Ales Hemsky, Matthew Peca, Daniel Brière... Dans le dossier Brière, il y a eu vraiment une mésentente au sujet de son temps d’utilisation et ce qu’on lui avait promis. Alzner, on va passer, Hemsky, même chose. Radulov, c’est une autre histoire. Toutefois, une bonne note au sujet de Ben Chiarot, un joueur qui a surpris Bergevin et les membres de sa garde rapprochée.

Très louable

L’effort est plus que louable. On doit l’admettre.

Geoff Molson l’a reconnu le 25 novembre 2015, en lui proposant une nouvelle entente jusqu’à la fin de la saison 2021-22.

Mais, on ne peut pas jouer trop longtemps avec le principe que l’effort lui a permis de convaincre Geoff Molson qu’il est l’homme de la situation. Les propriétaires, éventuellement, jugeront Bergevin uniquement sur les résultats.

On veut bien lui accorder de bonnes notes au niveau de la gestion quotidienne de la formation.

Au fil des ans, il a apporté des changements chez les adjoints, il a rebâti l’organisation du Rocket de Laval.

Le programme de développement des patineurs s’est grandement amélioré et quand on écoute les joueurs, on a réussi à créer une belle atmosphère dans le vestiaire.

Depuis le début de son mandat, Marc Bergevin a imposé sa philosophie. Pour ou contre, c’est l’affaire de Geoff Molson.

Il y a un département qui demeure un point d’interrogation même si quelques décideurs ont été ajoutés à l’organigramme : c’est celui du recrutement des joueurs amateurs.

On n’a pas à s’inquiéter du travail des recruteurs des équipes professionnelles.

On réalise rapidement qu’on n’a pas commis trop d’erreurs à ce chapitre. Mais, le recrutement des jeunes joueurs a plongé l’organisation dans une situation qui explique en grande partie les déboires des dernières années.

Malgré un bilan intéressant, le temps presse pour Bergevin.

On vit dans un monde de résultats. Et dans le monde du sport, ça se traduit par les victoires. Ça se traduit par les réalisations.

L’équation n’a toujours pas été respectée...

Deux joueurs ont survécu

L’héritage laissé par les décideurs de l’entreprise, invités à quitter leurs fonctions, a servi de tremplin, comme il se devait, pour Marc Bergevin. Il savait très bien qu’il prenait les guides d’une entreprise qui ne parvenait pas à compétitionner au même niveau que les meilleures formations de la Ligue nationale.

Il lui fallait donc prendre des décisions rapides, des décisions qui allaient ouvrir les portes aux jeunes joueurs de l’organisation.

Et, avec une saison écourtée en raison d’un conflit de travail entre les propriétaires et les joueurs, il a pu profiter d’un peu plus de temps pour mieux dresser son modèle d’affaires.

Il n’a pas tardé à imposer son modèle d’affaires en faisant le grand ménage parmi le personnel des joueurs au point qu’aujourd’hui, huit ans plus tard, de tous les joueurs possédant à l’époque des contrats de la Ligue nationale, deux ont pu éviter la tempête.

Carey Price et Brendan Gallagher.

En 2012, Bergevin et son premier entraîneur, Michel Therrien, n’avaient rien à perdre et les amateurs savaient que le Canadien devait montrer un nouveau visage et c’est sans doute pourquoi Gallagher et Alex Galchenyuk, choix de premier tour, troisième au total, ont obtenu un poste permanent.

On connaît le reste de l’histoire.

Transactions, licenciement, congédiement, contrats non renouvelés, bref, on a assisté depuis huit ans à de nombreuses modifications au niveau des effectifs, pour le meilleur et pour le pire.