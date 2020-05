La Maison Dessercom contre la COVID-19

Le CISSS de Chaudière-Appalaches, Dessercom, la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis et la Fondation québécoise du cancer ont évidemment reporté l’ouverture officielle de la Maison Dessercom, qui devait avoir lieu le 6 avril. Afin de contribuer à l’effort contre la pandémie, les parties ont convenu de rendre disponibles les 60 lits de la Maison, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Bien que l’Hôtel-Dieu de Lévis n’a pas actuellement besoin de ces lits, ils demeurent à la disposition de l’établissement si un éventuel débordement survenait. Sur la photo, la Maison Dessercom en mars dernier.

Tragédie

Le 4 mai 1971, à 23 h, un énorme glissement de terrain emportait 31 personnes dans la mort à Saint-Jean Vianney à Saguenay. Certains corps n’ont d’ailleurs jamais été retrouvés. Quarante-deux maisons ont aussi été englouties par cette coulée d’argile. Le lendemain matin, c’est un trou de 300 m de diamètre et de 60 m de profondeur que les résidents ont découvert.

Anniversaires

Photo Getty Images

Rory McIlroy (photo), golfeur professionnel nord-irlandais de la PGA, 31 ans...Pauline Ducruet, fille de la princesse Stéphanie de Monaco et de Daniel Ducruet, 26 ans... Lance Bass, ex-membre de NSYNC, 41 ans... Catherine Trudeau, actrice québécoise, 45 ans... Matthew Barnaby, ex-hockeyeur professionnel (LNH), 47 ans... Léon Rochefort, joueur de hockey LNH (1960-76) 81 ans... Jacques Lacoursière, historien (Histoire populaire du Québec, en 4 tomes), le «Columbo de l’histoire du Québec», Chevalier de l'Ordre national du Québec (2002), 88 ans.

Disparus

Le 4 mai 2018. Stephen Coy (photo), 56 ans, musicien britannique, batteur du groupe androgyne Dead or Alive... 2017. François Gagnon, 95 ans, maire de Cap-Chat de 1976 à 1977 et de 1981 à 1985... 2017. Victor Lanoux, 80 ans, acteur, producteur, scénariste et auteur de théâtre français... 2016. Gaëtan Boucher, 59 ans, hockeyeur (Remparts 1973-1975) et en Suisse pendant 24 saisons... 2011. Pierre Leclerc, 71 ans, artiste peintre et professeur de dessin, né à Québec... 2008. Charles Caccia, 78 ans, ancien député libéral fédéral... 2008. Benoit Gendron, 62 ans, sergent au poste de la Sûreté du Québec de Berthierville... 1997. Paul Vincent, 46 ans, le gérant de Roch Voisine... 1994. Janine Mignolet, 65 ans, comédienne, la première Rita Toulouse de la Famille Plouffe... 1974. St-Georges Côté, 56 ans, un géant de la radio (CKCV) à Québec.