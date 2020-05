Le maire Régis Labeaume annonce un gel de taxes en 2021

Régis Labeaume estime que la Ville de Québec pourrait devoir composer avec un déficit combiné de 215 M$ en 2020 et 2021. Pas question, cependant, d’augmenter les taxes pour compenser les pertes de revenus. Elles seront gelées en 2021, a-t-il annoncé.

La crise sanitaire aura des «impacts majeurs» sur l’économie mondiale, canadienne et québécoise. «Les finances de la Ville n’échapperont pas à cette réalité. Les répercussions seront très importantes», a-t-il déclaré lors d’un point de presse, lundi après-midi, avant la séance du conseil municipal.

Soucieux de mettre fin rapidement aux spéculations de ceux qui craignaient que la Ville en profite pour augmenter les taxes en 2021, afin de compenser le manque à gagner, le maire Labeaume a décidé de confirmer dès maintenant que tous les comptes de taxes seront gelés l’an prochain. C’est une question de «solidarité» et d’«empathie».

Le manque à gagner de 215 M$, qu’il anticipe d’ici deux ans, constitue le «pire scénario», a-t-il convenu. «On n’a pas de meilleur scénario».

Le manque à gagner proviendra essentiellement de la baisse des revenus au Réseau de transport de la Capitale (RTC), et des pertes liées au ralentissement du marché immobilier (ex : baisse des ajouts au rôle d’évaluation et baisse des droits de mutation). Les revenus de stationnement seront aussi en baisse.

La Ville de Québec, comme les autres grandes villes, demande l’aide des gouvernements pour renflouer les coffres de sa société de transport en commun. Des compressions seront inévitables mais le maire n’a pas voulu avancer de détails sur sa stratégie, précisant toutefois qu’il n’a pas l’intention de couper dans les services. «On va y aller de façon chirurgicale».

