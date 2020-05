Le vrai cadeau que nous fait la vie

Je lis ce matin le texte de Ginette et je m’inscris en faux quand elle dit « Il faut apprécier la vie parce qu’elle nous est prêtée. » Pour moi, la vie ne nous est pas prêtée, elle nous est bel et bien donnée. Elle n’appartient à personne d’autre qu’à soi. Je réfute l’argument qui nous fait sentir coupable, ou encore chanceux de vivre sur du temps emprunté. Ce temps nous est donné gratuitement. Il nous appartient et c’est à nous d’en profiter selon notre conscience. D’ailleurs, ne dit-on pas que la mère donne la vie à son enfant ?

Joseph Rivard

Libre à vous de réduire à une question de sémantique une chose aussi importante que la vie. Mais vous avouerez que parler de don ou de cadeau, ça importe bien peu au bout du compte, quand on sait que la seule chose que l’on peut contrôler dans sa vie personnelle, c’est la façon dont on la mène. Certes la mère met au monde ses enfants, mais la façon dont la vie s’est formée en elle demeure un mystère, comme c’est le cas dans toutes les formes de vie, d’ailleurs.