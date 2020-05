Les élus de Saguenay s'opposent à la réouverture de leur région

SAGUENAY | Les élus de Saguenay ont réclamé, lundi soir, que le gouvernement du Québec repousse la date de la réouverture de leur région, présentera prévue pour le 11 mai.

• À lire aussi: Réouverture reportée à Montréal

Les élus municipaux ont voté, dans la confusion en raison de questions de procédures, en faveur d'une résolution demandant la mairesse Josée Néron de partager les craintes des Saguenéens auprès du gouvernement du Québec.

Celle-ci, qui a dû trancher le vote, a toutefois tempéré les attentes des conseillers quant à la levée des contrôles routiers. «Ça reste une décision de la Santé publique. Notre ville ne peut pas prendre une décision à la place de la Santé publique», a-t-elle souligné.

«Comme élus, nous avons aussi comme responsabilité de rassurer la population», a-t-elle ajouté.

Le conseiller municipal Martin Harvey, du secteur La Baie, a présenté lundi soir une résolution réclamant que les contrôles routiers demeurent en place jusqu'à la fin du mois de mai. Cependant, sa résolution a finalement été remplacée dans la confusion, au cours du débat, par celle demandant à la mairesse Néron de se faire la porte-parole des inquiétudes des Saguenéens.

M. Harvey souhaite attendre de voir comment la pandémie se comportera dans les prochaines semaines, après la levée de certaines mesures d'isolation sociale.

«Pourquoi prendre un tel risque de rouvrir les frontières alors qu'on arrive à bien gérer le virus et les risques dans notre région», a renchéri le conseiller Michel Thiffault.

«On a plusieurs propriétaires de chalets qui résident à l'extérieur, dont Montréal. C'est sûr que plusieurs d'entre eux vont venir», avait auparavant expliqué en après-midi le conseiller responsable des Finances, Michel Potvin, en entrevue à TVA Nouvelles.

«On ne peut pas se permettre de l'échapper. Sinon, on en aura pour un an et ça va être la fin de bien des choses sur le plan économique», avait-il ajouté.

Les élus sont favorables à la réouverture des chantiers de construction, à la réouverture des écoles et des commerces. Il serait toutefois préférable, à leurs yeux, de voir comment la situation va évoluer au cours des prochaines semaines avant de lever les points de contrôles routiers.

– Avec la collaboration de Jean Houle, TVA Nouvelles