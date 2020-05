Mackenzie Blackwood veut se développer avec les Devils

Mackenzie Blackwood sera joueur autonome avec restriction au terme de la saison, mais il espère demeurer avec les jeunes Devils du New Jersey.

Âgé de 23 ans, l’Ontarien est devenu le gardien numéro 1 des Devils après le départ de Keith Kinkaid pour Montréal l’été dernier et le mauvais début de saison de Cory Schneider. Il a montré une fiche de 22-14-8 et un taux d’efficacité de ,915 en 47 parties.

«Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais quoi qu’il en soit, j’aime le New Jersey, a dit Blackwood au site officiel de la Ligue nationale, lundi. J'adore jouer ici et j'adorerais jouer ici pendant longtemps, donc je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d’entente.»

Avec les Devils, Blackwood fait partie d’un groupe de jeunes joueurs voués à un bel avenir en compagnie notamment de Nico Hischier, Jack Hughes, Jesper Bratt et Pavel Zacha. Il souhaite ardemment poursuivre dans ce processus de reconstruction.

«Je pense que ce serait excitant si on pouvait tous se développer ensemble, a-t-il fait valoir. Si nous pouvons rester ensemble pendant des années, nous deviendrons meilleurs ensemble et nous créerions un lien. Je crois que c’est de cette façon que vous créez une équipe gagnante.»

«Je veux faire partie de cela et je me vois en faire partie. Alors je me vois définitivement ici pendant longtemps.»

Bel accueil

Ayant disputé ses premières rencontres dans la LNH lors de la saison 2018-2019, Blackwood n’a pas caché avoir été quelque peu nerveux. Avec le recul, il s’est dit très reconnaissant envers Schneider, dont l’attitude a été irréprochable même s’il voyait son poste lui glisser entre les doigts.

«[Schneider] a été incroyable avec moi. C’est une bonne personne. Quand tu arrives dans cette ligue, vous n’êtes pas nerveux en sa compagnie. Il vous aide à vous sentir à l'aise et il vous aide vraiment à travers des moments difficiles.»