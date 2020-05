Marguerite Blais fâchée

La ministre responsable des aînées trouve le courage de continuer... à « se battre ». Elle l’a déclaré à La Presse samedi. Et elle a ajouté : « Ce n’est pas parce qu’on ne me voit pas physiquement que je ne suis pas là ».

Elle a donc fait une sortie contre les médias qui ont été longtemps complaisants à l’endroit de la coqueluche des aînés.

Elle était tout aussi coléreuse dans Le Devoir. La ministre des aînés de 2007 à 2012 dans le gouvernement libéral a été ensuite recrutée par François Legault. Le chef de la CAQ a misé alors sur la popularité de Marguerite Blais sans s’interroger longtemps, à l’évidence, sur sa contribution réelle à l’amélioration de la condition des vieux au Québec.

La ministre qui aime les vieux est restée muette lors de la réforme du ministre Gaétan Barrette, qui a coupé des centaines de millions de dollars dans les CHSLD. C’était l’époque où l’on négligeait de laver les vieux, on leur donnait une bouffe infecte et où l’on ne prodiguait déjà que des soins de piètre qualité à cause de la pénurie du personnel sous-payé.

Scandale

La ministre s’enflamme lorsque des confrères s’interrogent sur sa responsabilité dans le scandale historique des CHSLD, qui entache d’ailleurs la réputation du Québec à travers le monde.

Marguerite Blais y voit une « responsabilité collective » du gouvernement libéral. « J’en ai parlé, mais je n’ai pas eu le dossier ». Aujourd’hui, c’est la ministre de la Santé « que ça regarde ». Bref, elle refuse de prendre la responsabilité de quoi que ce soit. Elle rappelle que c’est François Legault qui assume sa responsabilité personnelle dans ce drame. Elle s’en dédouane.

Marguerite Blais dit aimer les vieux. On l’entend bien. En principe, elle devrait dénoncer la CAQ. Pourquoi François Legault s’est-il laissé séduire par cette chouchoute des vieux, plus larmoyante que responsable?