Méga saisie d’opium en Ontario

Les policiers ont effectué une «saisie historique» de près de deux tonnes d’opium – un poids comparable à une minifourgonnette – la semaine dernière, en Ontario, ainsi que dans les Laurentides, au Québec.

L’opération était le fruit d’une enquête baptisée «Berwick» amorcée en janvier dernier par la Police provinciale de l’Ontario.

Les informations recueillies durant cette enquête d’envergure a d’abord mené les policiers ontariens à effectuer un contrôle routier dans la région de Belleville.

À bord d’un camion, les forces de l’ordre ont découvert 28 kilos d’opium, qui entre notamment dans la fabrication de l’héroïne.

L’enquête a ensuite conduit les policiers dans trois résidences situées à North York et Thornhill, en Ontario, ainsi qu’à Wentworth-Nord, au Québec.

Dans ces endroits, qui servaient vraisemblablement de caches pour les trafiquants, pas moins de 1968 kilos d’opium ont été saisis.

La police estime à environ 30 millions $ la valeur de la drogue saisie.

«Il n'est pas possible d'imaginer qu'une personne puisse obtenir et distribuer une aussi grande quantité d'opium sans faire partie d'un réseau criminel et de distribution sophistiqués», a indiqué dans un communiqué l’inspecteur-détective Robert Henderson, responsable de dossiers majeurs au Bureau de la lutte contre le crime organisé de la Police provinciale de l’Ontario.

Jusqu’à maintenant, trois personnes ont été arrêtées en marge de cette enquête. Deux d’entre eux ont été libérés sous promesse de comparaître, tandis que la troisième demeure détenue pour la suite des procédures judiciaires.

Outre la Police provinciale de l’Ontario, la Sûreté du Québec et le SPVM ont participé à cette opération.