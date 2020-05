Nature Québec demande la réouverture des parcs nationaux

L’organisme Nature Québec demande au gouvernement de rouvrir les parcs nationaux du Québec «dans le respect des consignes de distanciation physique» pour permettre à la population d’avoir accès à la nature.

Dans un communiqué publié lundi, Nature Québec déplore que les 24 parcs nationaux gérés par la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) restent fermés et qu’aucune date de réouverture ne soit prévue.

«On s’explique mal pourquoi les gens peuvent aller magasiner dès aujourd’hui dans les commerces presque partout au Québec, alors qu’ils ne peuvent pas aller marcher en sentier dans un parc national où la distanciation physique est beaucoup plus facile», a dénoncé Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

L’organisation environnementale rappelle les effets positifs des espaces naturels sur la santé physique et mentale. «Les études montrent que les promenades en nature diminuent les symptômes d’anxiété et de dépression, le stress et la fatigue mentale. L’accès à la nature est une mesure de santé publique que le gouvernement doit favoriser et est en phase avec les arguments qui justifient ses politiques de déconfinement, surtout pendant une crise anxiogène comme celle que l’on vit présentement», a précisé Mme Simard.

Pour elle, la réouverture des parcs nationaux est «essentielle», d’autant qu’avec l’arrivée du beau temps, les règles de distanciation physique deviennent «presque impossibles à respecter» dans les espaces verts en ville.

Alors que la Sépaq a expliqué travailler sur différents scénarios pour être en mesure d’ouvrir ses installations et recevoir des visiteurs de façon sécuritaire, Nature Québec croit que la réouverture pourrait d’abord passer par les nombreux sentiers qui sillonnent les parcs nationaux.

«Nous comprenons qu’il est plus difficile de respecter les consignes en refuge ou en chalet, mais cela est tout à fait possible en sentiers. Nous sommes capables de respecter les règles de distanciation physique pour que les gens puissent s’acheter des jeans, et nous serons capables de les respecter pour que les gens puissent se promener en forêt», estime Mme Simard.