Quand tout bascule, c’est le temps de réfléchir!

Pendant le gros pic de la pandémie du coronavirus, un ami m’a fait parvenir le texte d’un psychiatre et psychothérapeute italien du nom de Rafaelle Morelli, que je ne connaissais pas, mais qui m’a fait réfléchir. Je prends donc l’initiative de vous signaler quelques-unes de ses conclusions pour que vous puissiez les transmettre à vos lecteurs et lectrices, pour qu’ils entament la même réflexion que moi.

Il nous rappelle, entre autres choses, que nous sommes responsables des changements climatiques survenus sur la planète, mais qu’ils sont encore trop nombreux, ceux qui ont du mal à en mesurer l’importance. Pourtant, ils sont forcés de constater que l’arrêt subit des usines chinoises pour contrer la propagation du virus a amené les scientifiques à constater que la pollution a diminué de manière considérable, et que malgré les masques que doivent porter les gens pour circuler dans les rues, au moins ils respirent comme du monde.

Le deuxième élément de son discours concerne les discriminations qui sévissent malheureusement encore de par le monde. Il signale que la venue de ce terrible virus dans nos vies de manière aussi rapide risque de faire de chacun d’entre nous (tout blanc et supérieur que nous nous pensions parfois) une victime de discrimination à une frontière quelconque pour cause de « possiblement porteur » d’un virus qui, lui, ne discrimine personne.

Le troisième élément concerne notre course effrénée pour produire de plus en plus, en consommant aussi de plus en plus en même temps. Autrement dit, on court après notre queue sans prendre le temps de vivre. Ce temps si précieux qui avait perdu de sa valeur reprend ses droits avec l’arrivée d’un virus qui nous force à arrêter notre course folle et à nous enfermer chez nous.

Puis il s’adresse aux parents qui, par la force des choses, sont redevenus totalement responsables de leurs enfants, vu que les institutions scolaires ont fermé leurs portes. On s’est retrouvés obligés de reformer nos familles.

Quand ce monsieur dit « Dans un climat social où penser à soi devient la règle, le virus nous envoie un message clair : la seule manière de nous en sortir, c’est la réciprocité, le sens de l’appartenance, la communauté, se sentir faire partie de quelque chose de plus grand, dont il faut prendre soin, et qui peut prendre soin de nous. Il faut sentir que nos actions sont interdépendantes, non pas seulement de notre propre sort, mais du sort de tous ceux qui nous entourent. »

Un homme ébranlé

Merci de nous partager cette importante réflexion et de nous rappeler ainsi à l’ordre du monde. On doit certes réfléchir pour apprendre de cette crise, mais on doit surtout l’enregistrer à jamais dans nos mémoires.