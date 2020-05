Quoi regarder à la télévision mardi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 5 mai.

«Miss personnalité 2: armée et fabuleuse»

Moins efficace que le premier volet, mais Sandra Bullock brille néanmoins encore par son talent comique dans cette suite de «Miss personnalité». Il est désormais difficile pour Gracie Hart, agente du FBI, d’opérer incognito maintenant qu’elle a sauvé d’une mort certaine Cheryl (Heather Burns), gagnante du concours «Miss USA». La policière accepte de devenir porte-parole et image de marque de l’agence fédérale, mais doit reprendre du service lorsque Cheryl et le maître de cérémonie Stan Fields (William Shatner) sont kidnappés.

Mardi, 13 h 30, TVA.

«Accident, suicide ou meurtre?»

Voyez ou revoyez du début cette série documentaire qui se penche sur des cas de morts suspectes. Juillet 2008: un accident d’auto coûte la vie à Betty Schirmer. Son mari, un pasteur méthodiste, avait tenté d’éviter de frapper un chevreuil. Les policiers découvrent toutefois que la première femme du pasteur avait, elle aussi, connu une mort accidentelle.

Mardi, 15 h, MOI ET CIE.

«Les feux de l’amour»

Plusieurs n’en sont pas revenus, la semaine dernière, en apprenant que même les immortels «Feux de l’amour» («The Young and the Restless») étaient impactés par la pandémie de COVID-19, ses tournages étant interrompus aux États-Unis. CBS a suspendu la diffusion d’épisodes originaux déjà tournés. Ici, mardi, les amateurs du «soap» retrouveront un Daniel ébranlé par les révélations de Daisy au sujet de l’accident provoqué par Phyllis en 1994. Michael recevra un appel de Daisy, le suppliant de venir la rencontrer.

Mardi, 15 h 30, TVA.

La première série Canadiens-Nordiques

Le premier affrontement de l’histoire entre les Canadiens et les Nordiques en séries éliminatoires avait eu lieu en avril 1982, et TVA Sports présente cette semaine les cinq rencontres de cette confrontation. Face aux Guy Lafleur, Larry Robinson et Bob Gainey qui portaient fièrement les couleurs de Montréal, la troupe de Michel Bergeron ne partait pas favorite, mais avait causé la surprise grâce aux performances de Daniel Bouchard devant les buts et de Dale Hunter à l’attaque. Elle avait remporté la série en prolongation lors du cinquième et dernier match, au Forum de Montréal.

Mardi, 19 h, TVA Sports.

«Écrivain public 3»

Les personnages des deux premières saisons de «L’écrivain public», adaptation télévisée du roman du même titre de Michel Duchesne, sont de retour dans ce troisième chapitre. Mathieu (Emmanuel Schwartz), écrivain public, prend la plume pour assister des personnes défavorisées dans un quartier populaire de Montréal, écouter leurs maux et leur trouver de bons mots pour s’exprimer. L’homme écrit un premier roman pour relater son expérience, un projet qui déplaît à son employeur et qui, bien vite, tiraille Michel entre deux mondes: l’aide communautaire et le milieu culturel. Ève Duranceau, Luc Senay, Sandrine Bisson et Louise Bombardier, entre autres, sont de la distribution.

Mardi, 20 h, Unis TV.

«Bonsoir Bonsoir!»

Comment Normand Brathwaite compose-t-il avec le confinement? L’animateur ira se confier à Jean-Philippe Wauthier sur le plateau sécurisé de «Bonsoir Bonsoir!». On compte aussi, parmi les invités de mardi, le duo Alfa Rococo en prestation, les comédiens Laura Lussier et Guillaume Lambert, ainsi que Mariana Mazza en tant que collaboratrice.

Mardi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Éclatement»

Suspense et politique de Brian De Palma réunissant John Travolta, Nancy Allen et John Lithgow. Un preneur de son est entraîné par son travail dans une mystérieuse affaire de meurtre, après avoir été témoin d’un accident qui a coûté la vie à un candidat à l’élection présidentielle.

Mardi, 21 h, Télé-Québec.