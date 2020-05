Huit rêves seront réalisés

La 8e présentation de la Poutine Week de Resto-Québec, tenue du 1er au 7 février derniers, a permis d’amasser pas moins de 80 000$ pour la Fondation Rêve d’enfants. Pour une 2e année, pour chaque poutine vendue, 1$ était remis à la Fondation Rêve d’enfants. Grâce à cette somme, 8 enfants atteints d’une maladie qui menace leur vie pourront réaliser leur plus grand rêve.

Atterrissage d’urgence

Le 5 mai 2019. Quarante et une personnes trouvent la mort dans l’atterrissage d’urgence d’un avion de la compagnie russe Aeroflot, qui s’est entièrement embrasé avec 78 personnes à bord à l’aéroport de Moscou-Cheremetievo. L’avion avait été contraint pour une raison encore inconnue de revenir à Moscou-Cheremetievo, quelques minutes après son décollage à destination de Mourmansk (nord).

Anniversaires

Photo courtoisie

José Adam (photo de gauche), propriétaire de la Maison Adam de Québec, 62 ans... André Jolicoeur (photo de droite), Groupe Tanguay, 64 ans... Adele, auteure-compositrice-interprète britannique, 32 ans... Pier-Luc Funk, acteur québécois, 26 ans... Alexandra Larochelle, jeune romancière de Québec, 26 ans... Annie et Suzie Villeneuve, chanteuses québécoises, 37 ans... Robert Marien, comédien et chanteur, 63 ans... Bruna Gervasi, la charmante épouse de Beppino Boezio... Jacques Duval, de l’école de danse Jacques Duval, 75 ans... Jacques Moisan, ex-lecteur de nouvelles de TVA et animateur, 79 ans... Bernard Pivot, journaliste, le père de la célèbre dictée, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 mai 2019. Barbara Perry (photo), 97 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine qui a fait carrière à Hollywood et à Broadway... 2017. Bernard Mitton (photo), 62 ans, joueur de tennis sud-africain... 2014. Jackie Lynn Taylor, 88 ans, actrice américaine... 2013. Rossella Falk, 86 ans, actrice italienne... 2011. J. Donald Crump, 78 ans, commissaire de la Ligue canadienne de football... 2010. André Lamy, 77 ans, figure marquante du cinéma québécois... 2007. Paul Maheu, 70 ans, fondateur et bâtisseur de Maheu et Maheu Inc... 1999. Pierre Pétel, 79 ans, un des créateurs de la télé de Radio-Canada... 1992. Jean-Claude Pascal, 64 ans, acteur français.