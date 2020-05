Alexis Lafrenière rejoint Sidney Crosby

Pour une deuxième année consécutive, le jeune Alexis Lafrenière a remporté, mardi, le trophée Paul Dumont, remis à la personnalité de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le prix, décerné depuis 1990, vise à honorer annuellement un joueur ayant eu un impact médiatique positif, en plus d’avoir aidé à améliorer l’image de la ligue.

Lafrenière, porte-couleurs de l’Océanic de Rimouski et possible premier choix lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, semblait un choix évident. Il devient seulement la deuxième personne à obtenir le trophée Paul Dumont à plus d’une reprise. La grande vedette des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby, qui jouait également avec l’Océanic au niveau junior, l’avait emporté en 2004 de même qu’en 2005.