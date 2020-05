Au coeur de la zone rouge du Québec

Ce n’est pas un hasard si le premier ministre François Legault a annoncé, hier, le report d’une semaine de l’ouverture prévue des commerces dans la grande région de Montréal. La métropole est aux prises avec 80 % de tous les cas détectés de coronavirus au Québec, et la situation reste critique dans plusieurs hôpitaux. « Par contre [...], la situation est sous contrôle dans le reste du Québec, donc à l’extérieur du grand Montréal, donc aujourd’hui, il y a des commerces qui ont déjà ouvert », a précisé le premier ministre. Pendant que le reste de la province est en mode déconfinement, nous vous présentons aujourd’hui un état des lieux dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui est véritablement la zone rouge du Québec.

Sources : Observatoire du Grand Montréal de la CMM, CIUSSS de la Capitale-Nationale. Chiffres en date du 3 mai rendus publics hier.

Êtes-vous concernés par le report de l’ouverture des commerces ?

Si vous habitez l’une des 82 villes suivantes, qui composent la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les commerces sur votre territoire qui devaient rouvrir le 11 mai ne rouvriront que le 18 mai. Ailleurs au Québec, plusieurs types de commerces ont commencé à ouvrir hier.

Baie-d’Urfé

Beaconsfield

Beauharnois

Belœil

Blainville

Boisbriand

Bois-des-Filion

Boucherville

Brossard

Calixa-Lavallée

Candiac

Carignan

Chambly

Charlemagne

Châteauguay

Contrecœur

Côte-Saint-Luc

Delson

Deux-Montagnes

Dollard-des-Ormeaux

Dorval

Hampstead

Hudson

Kirkland

La Prairie

L’Assomption

Laval

Léry

Les Cèdres

L’Île-Cadieux

L’Île-Dorval

L’Île-Perrot

Longueuil

Lorraine

Mascouche

McMasterville

Mercier

Mirabel

Montréal

Montréal-Est

Montréal-Ouest

Mont-Royal

Mont-Saint-Hilaire

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Oka

Otterburn Park

Pincourt

Pointe-Calumet

Pointe-Claire

Pointe-des-Cascades

Repentigny

Richelieu

Rosemère

Saint-Amable

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Constant

Sainte-Anne-de-Bellevue

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Catherine

Sainte-Julie

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Sainte-Thérèse

Saint-Eustache

Saint-Isidore

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Lambert

Saint-Lazare

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Philippe

Saint-Sulpice

Senneville

Terrasse-Vaudreuil

Terrebonne

Varennes

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Verchères

Westmount

Situation difficile dans la CMM

89 % des décès

1971 des 2205 décès au Québec (soit 89 %) y sont survenus depuis le début de la crise.

92 par jour

Au cours de la dernière semaine, 92 personnes sont mortes en moyenne chaque jour dans la grande région de Montréal.

Mascouche et Terrebonne

Le dernier bilan montre 822 cas uniquement dans les villes de Mascouche et Terrebonne. Par comparaison, on dénombrait 917 cas confirmés hier dans toute la région de la Capitale-Nationale.

Plus haut taux d’infection

L’île de Montréal est l’endroit où le taux d’infection est le plus élevé au Québec, avec 787 cas par 100 000 habitants. Laval arrive juste derrière, avec 781 cas.

Il y a eu 389 décès par million d’habitants dans la région métropolitaine. C’est beaucoup plus qu’à Toronto (135) et Vancouver (58), mais moins élevé qu’à New York (2227) ou Madrid (2026)

79 %

C’est le pourcentage des personnes décédées de la COVID-19 dans le grand Montréal qui habitaient en CHSLD ou dans une résidence privée pour aînés. Signe que la situation est toujours critique dans ces résidences.