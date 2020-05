Bonne préparation pour une belle saison

Avec la saison de quad qui approche à grands pas, les amateurs vont vouloir ressortir leurs véhicules et profiter pleinement de randonnées en nature. Les amateurs de pêche vont aussi vouloir les utiliser. Avant de partir, toutefois, certaines précautions s’imposent.

J’ai discuté avec un expert dans le domaine. William Lapointe est contremaître de l’atelier de mécanique chez Adrénaline Sports de L’Ancienne-Lorette.

« Il y a deux types de propriétaires de quad ou de côte à côte, soit ceux qui ont remisé leurs véhicules et ceux qui les ont laissés tels quels dans le fond du garage », explique l’expert.

Pour la remise en marche et les vérifications d’usage, il y a donc deux façons de procéder.

« Normalement, celui qui a remisé son véhicule aura certainement rajouté du stabilisateur d’essence dans son réservoir, enlevé sa batterie ou placé un chargeur intelligent qui va conserver en tout temps la charge nécessaire. »

« Si la batterie a été enlevée, il faut la remettre, remplacer l’essence par de la nouvelle, afin que le taux d’octane nécessaire pour le moteur, soit là, ajoute-t-il. Il faut ensuite vérifier la pression des pneus, s’assurer que le graissage des pièces qui en ont besoin soit bien fait et bien vérifier le niveau d’huile avant de démarrer le moteur. »

« Ce que je conseille, c’est de changer l’huile avant de remiser le véhicule, pour éviter que ce dernier ne subisse des dommages durant l’hiver. Aujourd’hui, les huiles que nous utilisons peuvent assimiler toute l’humidité qui pourrait se développer dans le moteur », suggère M. Lapointe.

« En entreposant le véhicule avec de l’huile neuve, on s’assure qu’il va y avoir pas mal moins d’humidité. Si toutefois le changement n’a pas été fait, nous recommandons de laisser tourner le moteur pour qu’il se réchauffe parce que toutes les impuretés, toutes les saletés qui ont pu se déposer durant l’hiver, vont se mélanger avec l’huile. Alors, aussitôt que l’on va changer l’huile, elles vont disparaître. »

VÉHICULE NON REMISÉ

Si vous avez choisi de laisser votre véhicule au fond du garage, encore là, il y aura une façon sécuritaire de le remettre en marche.

« Au départ, ça va prendre une très bonne charge, autant que possible une nuit entière, pour la batterie. Cela va permettre de la remettre à son maximum. Une fois que le véhicule va être reparti, il faut bien vérifier si le système de charge fonctionne, avec un voltmètre. »

« Aussi, pour les anciens modèles de quad qui sont à carburateur, on va vite découvrir que le moteur ne fonctionne pas très bien. Il faudra donc nettoyer le carburateur parce que l’essence durant l’hiver va créer des dépôts à l’intérieur. Cela va compromettre son fonctionnement et ses performances. »

Il faut ajouter qu’un changement d’huile s’impose tout comme pour l’essence. Un bon graissage s’impose aussi.

« Un véhicule entreposé subit souvent des attaques de la vermine. Ces petits animaux vont aller dans les conduits électriques, rongent les conduites de freins. Il faut bien les vérifier. Avant de se lancer dans une grande randonnée, il vaut mieux faire un petit test routier dans sa cour. Une fois que tout a bien été vérifié pour le système électrique, les lumières et plus, on peut vérifier le système de freinage. Si un véhicule a été longtemps entreposé, il se peut fort bien que le conducteur entende des bruits qui vont annoncer que certaines pièces sont endommagées ou peuvent avoir figé dans la rouille durant l’hiver. »

Les pneus sont très importants « Personnellement, je recommande aux gens de suivre les instructions du fabricant ou encore aux informations contenues dans le manuel de l’utilisateur », avance M. Lapointe.

« C’est ce qui optimise le roulement du véhicule mais aussi le fonctionnement de la suspension. Pour améliorer le confort et le fonctionnement maximal de la suspension, ça passe par la pression de pneus. »

Dans le cas d’un côte à côte, il y aura une attention particulière à porter aux différentes pièces du mécanisme de conduite.

IMPORTANTE, LA MISE AU POINT

« Si vous êtes loin en forêt et que votre véhicule ne veut plus démarrer, c’est terminé. Auparavant, les VTT avaient un démarreur à rappel sur le côté. Maintenant, c’est terminé. Aujourd’hui, plus de batterie, plus de quad. C’est aussi simple que cela », prévient William Lapointe.

« Les utilisateurs roulent dans des conditions sévères où les composantes comme la batterie, les filtres à air doivent être en bon état. Aujourd’hui, les véhicules sont à injection avec de nombreux équipements qui demandent une bonne batterie comme les GPS intégrés. Elle doit être performante. »

Avant de terminer, l’expert a tenu à rappeler aux gens qui utilisent une remorque de bien vérifier les roulements à billes afin d’éviter de perdre une roue par exemple.

En bout de piste, si vous ne voulez pas vous charger de toutes les opérations de mise en marche, votre concessionnaire saura vous fournir le service adéquat à un coût raisonnable