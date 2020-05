Chronique d’une vieille

Mon vrai coup de vieux, je l’ai éprouvé lorsque les directives de la santé publique m’ont classée au fer rouge dans la catégorie 70 ans et plus. Donc, confinée à cause de mon âge.

Or, je suis vieille depuis mon enfance. Le destin a voulu que j’hérite d’un père fou, qui nous menaçait de mort, ne prénommait pas ses enfants et crachait sur l’Église et les « Cul-bécois ». J’ai donc vieilli avant de grandir. Ça forme le caractère, j’en conviens.

J’aimais avec passion ma grand-mère, Agnès, qui faisait peur à mon père, et mes tantes, à qui j’ai consacré des livres. Ces tantes et ma mère vouvoyaient ma grand-mère.

Toute ma vie, j’ai aimé les vieux, même les radoteurs, les « lyrants » et les iconoclastes. Car tous étaient des pages d’histoire. J’étais fascinée par leur vie dure, ingrate et humiliante, qu’ils me racontaient sans égard à la rectitude politique. Car, l’alcool aidant, ils ouvraient les portes des placards remplis de squelettes.

Mystère

Au cours de ma carrière, j’ai adoré m’entretenir avec des vieux, sages, combatifs, encore révoltés, des vieux qui avaient connu et exercé le pouvoir. Cela m’a permis de saisir au plus près le mystère des êtres humains. J’ai donc toujours compris que leur contribution personnelle, même dans leur grand âge, nous ouvrait la mémoire vive de notre propre histoire.

Les vieux, à mes yeux, nous étaient essentiels. Dans les réunions de production pour trouver des invités pertinents, je n’ai jamais supporté qu’un collaborateur dénigre un invité potentiel en disant : « C’est un vieux » ! Je n’ai jamais pratiqué l’âgisme, cette forme de terrorisme mou de l’époque actuelle.

J’avoue que je fuis ceux de mon âge et d’autres moins âgés qui sont ahuris que je ne sois pas à la retraite.

Comme si la matière grise et le battement de mon cœur, mon fonds de commerce à vrai dire, devaient être neutralisés. Que mon énergie devrait se limiter à frapper des balles de golf et à courir les croisières.

Le Québec a perdu le respect des vieux. Depuis longtemps, d’ailleurs.

À vrai dire, depuis que les notions d’efficacité et d’utilité ont fait reculer une sagesse enracinée dans quelques valeurs de la transmission culturelle.

Lucidité

J’ai toujours eu assez de lucidité pour comprendre que je provoquais des réactions extrêmes. Toute ma vie, des délicats m’ont traité de « mal baisée ».

Depuis quelques années, les mêmes, sans doute, affirment que je dois nettoyer la place, que je suis dépassée, périmée. Au fond d’eux-mêmes, ils souhaitent sûrement que la COVID-19 m’élimine.

Dans leur for intérieur, nombre de gens se disent que les vieux qui meurent représentent un poids de moins pour la société. D’ailleurs, parmi les adeptes du déconfinement au plus sacrant, on trouve de « futurs vieux », déjà vieux schnocks, qui estiment que la protection de l’économie est à ce prix.

Parmi les 90 % des personnes qui ne visitent jamais leurs vieux dans les CHSLD se trouve une bonne proportion de ces « tout à l’économie », comme on dit « tout-à-l’égout ».

La haine des vieux qui ne servent à rien est enfouie aussi sous le permafrost du pays dont la devise est « Je me souviens ». Mais pour combien de temps encore ?

Après cette pandémie, nous serons condamnés à un examen de conscience collectif. Sans une révolution spirituelle, aucune révolution économique et sociale n’aura de sens.