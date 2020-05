COVID-19: le port du masque recommandé dans tous les transports collectifs de la province

Québec recommande dorénavant le port du couvre-visage non seulement dans le métro de Montréal, mais dans tous les transports collectifs de la province y compris en région.

Cette mesure ne remplace toutefois pas le respect de la distanciation physique lorsque cela est possible, précise le ministère des Transports dans un communiqué publié conjointement avec la Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) et l’Institut national de santé publique (INSPQ), mardi.

«Le transport collectif demeure sécuritaire et [...] toutes les mesures sont prises afin de garantir que les activités de ce secteur se poursuivent dans les conditions les plus sûres et saines possibles dans le contexte de la reprise», assurent-ils.

Ces organismes annoncent également la publication d'un guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur du transport collectif.

Élaboré en collaboration avec les sociétés de transport et leurs syndicats, ce guide précise les règles que doivent suivre les entreprises du secteur du transport collectif partout au Québec en matière de santé et de sécurité.

Dans un contexte de relance de l’économie, les employeurs sont invités à privilégier le télétravail autant que possible ou à offrir des horaires flexibles aux employés qui utilisent le transport collectif afin d'éviter un trop grand achalandage lors des heures de pointe.