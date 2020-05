COVID-19: les réponses à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention? Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com. Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

– On parle beaucoup de la santé mentale des adultes et des aînés, mais les adolescents aussi sont touchés par la situation. Que peuvent-ils faire pour mieux vivre avec cette situation exceptionnelle, notamment en ce qui concerne l’école? (Roxanne)

«C’est important de rester actif pour diminuer les effets de l’anxiété. On encourage beaucoup l’adoption d’une routine malgré la situation : des heures de sommeil stables, de bons repas, s’habiller même si on reste à la maison, prendre soin de soi. À la maison, si le parent peut créer un espace afin de connaître les besoins de chacun et les prendre en considération, ça va aider beaucoup.» - Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure-associée de l’Université du Québec à Montréal

– Deux employés viendront installer nos nouvelles armoires le 29 mai prochain. Quelles mesures sanitaires doit-on respecter? (Sylvie Plourde)

La CNESST a diffusé un guide destiné à la mise en place de mesures sécuritaires sur les chantiers de construction, dans lequel des directives claires ont été émises.

L’employeur doit s’assurer que ses employés sont en santé et ne présentent aucun symptôme de la COVID-19, qu’ils n’ont pas voyagé à l’extérieur du pays dans les deux dernières semaines et qu’ils ne résident pas avec une personne atteinte de la COVID-19, sans quoi le travailleur doit retourner et rester chez lui.

L’entrepreneur a le devoir de planifier les travaux afin que deux mètres séparent les travailleurs en tout temps. Si cette condition doit être brisée pendant plus de 15 minutes, le port du masque, de lunettes de protection ainsi que d’une visière est exigé.

Les règles d’hygiène de base, comme le lavage fréquent des mains et éviter de se toucher le visage, s’appliquent en tout temps.

– Mon employeur a-t-il le droit de forcer notre retour au travail si l’entreprise pour laquelle je travaille n’est pas liée à la construction ou au commerce de détail ? Est-ce légal de sa part? (Linda)

«Certains milieux de travail qui étaient fermés depuis un certain temps pourront rouvrir prochainement, soit les commerces de détail avec une porte qui mène directement à l’extérieur, l’industrie de la construction et le secteur manufacturier. Les activités en milieu de travail ne peuvent pas rependre pour une entreprise qui ne fait pas partie de ces secteurs d'activités. Leurs activités peuvent s'effectuer à distance (télétravail). » - Me Marjolaine Condrain-Morel, vulgarisatrice juridique chez Éducaloi

– Est-ce que les services de réparation d’électroménagers à domicile sont maintenant autorisés? (Charlotte)

«Pour l’instant, non, ils ne sont pas prévus dans la phase de déconfinement et de reprise des activités en cours.» - relations médias du ministère de la Santé et des Services sociaux

– Hormis celles de la région de Montréal, est-ce que les tours à bureaux abritant professionnels, services administratifs, centre d’appels et compagnie sont autorisées à ouvrir leurs portes? (Charlotte)

«Si leur domaine d’activité n’a pas été nommé dans la phase de déconfinement, le télétravail est à poursuivre. Pour l’ensemble des domaines d’activités, si l’entreprise a les dispositions pour poursuivre ses activités en télétravail, la Santé publique recommande cette approche afin de diminuer la propagation du virus, et ce, le plus longtemps possible.» - relations médias du ministère de la Santé et des Services sociaux