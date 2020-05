Dans le salon de Marc Déry: une prestation sur Facebook

Marc Déry offrira une prestation en ligne, demain, sur sa page Facebook et sur celle du Centre national des Arts.

L’auteur, compositeur et interprète lancera à 20h ce qu’il a appelé son «jam» de salon.

Marc Déry a demandé à ses fans, sur sa page Facebook, de lui proposer des chansons. Les demandes spéciales sont nombreuses, avec des pièces de Zébulon ou de sa carrière solo et des reprises.

L’initiative #Canadaenprestation, mise sur pied par le Centre national des Arts (CNA), est un fonds d’aide à court terme de 700 000$ qui sert à financer les prestations en ligne d’artistes et d’auteurs professionnels canadiens.

Elle a pour but d’alléger les pressions financières sur les artistes touchés par la fermeture des rideaux à l’échelle du pays, et de redonner le moral aux Canadiens et Canadiennes.

Les candidats retenus recevront un cachet de 1000$ et leur prestation sera diffusée sur la page Facebook du CNA.

On pourra voir, au cours des prochains jours, des prestations de Michaël Girard (7 mai – 19h30), du ténor Steeve Michaud (7 mai – 19h), Kandle (8 mai – 22h), Le.Panda (9 mai – 16h), Jack de Keyser (10 mai – 14h) et Domlebo (10 mai - 17h).

La liste des artistes participants est en ligne sur le site du CNA et sur sa page Facebook.