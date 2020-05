La réouverture des écoles la semaine prochaine amène un défi logistique pour le transport scolaire au Bas-Saint-Laurent, où les vastes territoires compliquent parfois le réaménagement des circuits.

Les responsables de la Commission scolaire des Phares ont pris connaissance du nombre d’élèves qui prendront le transport scolaire dès lundi avec la réouverture des écoles, selon les intentions de leurs parents.

Ainsi, plus de 1000 élèves du primaire sur le territoire de Rimouski et de la Mitis auront besoin de ce service. Les équipes travaillent actuellement à bâtir les différents circuits d'autobus pour ces enfants.

Les autobus ne pourront transporter plus de douze élèves afin de respecter les règles de la santé publique. La réalité territoriale en région ajoute un défi supplémentaire d’organisation.

«En ayant un peu moins d’élèves qu’on s’attendait, ça va être un peu plus facile. À ce moment-là, on sera peut-être en mesure de faire un voyage, peut-être deux par circuit d’autobus. On pourrait prendre des autobus qui sont libérés ailleurs et mettre deux autobus sur le même parcours pour éviter plusieurs voyages. À 135 parcours d’autobus, c’est toute une logistique dans l’organisation», a expliqué Carl Ruest, directeur du Service des ressources matérielles à la Commission scolaire des Phares

Les transporteurs scolaires aussi se préparent. L’application des nouvelles mesures demande des ajustements.

«Entre chaque parcours, l’autobus sera obligé de monter ici au garage pour faire toute la désinfection entre les parcours. Le conducteur va faire son parcours, va venir ici, le mécanicien va passer un pulvérisateur à l’endroit où les élèves sont assis», a détaillé la directrice générale d'Autobus Dionne, Geneviève Mallandain.

La réouverture des écoles demandera certainement des ajustements en cours de route, a prévenu la Commission scolaire des Phares.

