Deux barricades dans la même journée à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Deux hommes se sont barricadés mardi dans leur logement respectif à Trois-Rivières.

Tout d'abord, les policiers ont érigé, vers 9 h du matin, un périmètre de sécurité aux coins des rues Nérée Duplessis et du Père Frédéric dans le but d'arrêter un homme de 40 ans pour harcèlement criminel et propos menaçants

L'aide de la Sûreté du Québec a été demandée pour s'assurer d'une arrestation sécuritaire.

Le suspect s'est finalement rendu aux policiers vers 13 h après leur avoir fait savoir qu'il devait terminer son petit déjeuner. L'opération a duré près de quatre heures.

Une deuxième barricade

Puis, vers 15 h 30, les policiers ont reçu un appel concernant un homme qui semblait être en crise dans son logement. Encore une fois, les policiers ont dû ériger un périmètre de sécurité puisqu'au moment des faits, on ignorait s'il était armé.

Ce n'est qu'en fin de journée qu'il est sorti de chez lui pacifiquement. L'opération a duré environ trois heures.

L'homme en question s'est dirigé vers une ambulance pour être ensuite interrogé par des enquêteurs.

Dans les deux cas, les individus pourraient avoir des troubles de santé mentale.