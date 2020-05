BOSSÉ, Soeur Bernadette s.s.c.m.

BOSSÉ, Soeur Bernadette

Au Centre de soins Oasis des Jardins d'Évangéline, 2500, rue Camille-Lefebvre, Québec, le samedi 2 mai 2020, à l'âge de 88 ans et 11 mois, dont 62 ans de profession religieuse, est décédée soeur Bernadette Bossé (Sainte-Marie-Bernard) de la Congrégation des Soeurs Servantes du Saint-Coeur de Marie. Elle est née à Sainte-Hélène de Kamouraska, de monsieur Georges Bossé et de dame Lumina Nadeau.Outre sa communauté religieuse, Soeur Bernadette laisse dans le deuil sa soeur Gilberte (feu Camille Lagacé) et sa belle-soeur Jeannette Thériault (feu Laurent), ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère: Marie-Ange, Laurent et Gertrude qui l'ont précédée dans la Maison du Père. La direction des funérailles a été confiée à la maison