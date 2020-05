Le déneigement pourrait coûter moins cher l’hiver prochain à Québec en raison de la crise

Durement éprouvée par la crise sanitaire sur le plan financier, la Ville de Québec estime en revanche que le ralentissement économique lui permettra peut-être d’économiser un peu sur ses contrats de déneigement l’hiver prochain.

Cette hypothèse a été soulevée mardi matin, lors d’une plénière à l’hôtel de ville, consacré à la reddition de comptes pour les résultats financiers de l’année 2019 qui ont été dévoilés la veille.

Bien que la Ville ait réalisé un surplus global de 36,3M$ pour l’ensemble de ses opérations, la facture du déneigement, elle, a explosé l’an dernier à Québec, atteignant 74,3M$ par rapport à la somme de 52,3M$ qui avait été budgétée.

L’écart de 22M$ s’explique en grande partie par les chutes abondantes de neige (348 cm entre le 1er janvier et le 31 décembre, alors que la moyenne est de 285 cm), mais aussi par la hausse (+ 7,1M$) des coûts des contrats offerts au secteur privé. La Ville a commandé une étude, dont elle attend toujours les résultats, pour mieux comprendre le marché, mais elle a déjà des pistes d’explication.

Avec une économie qui roule à plein régime, les entrepreneurs ont du travail 12 mois par année dans le secteur de la construction en raison de la «surchauffe» et ils ne dépendent plus autant qu’avant des contrats saisonniers, notamment en ce qui a trait au déneigement, pour «payer leurs coûts fixes et garder leur personnel», a exposé le maire Régis Labeaume.

Plus d’appétit pour les contrats?

«La nécessité fait loi. Il y avait moins de besoins pour les contracteurs, donc ils ont “biddé” plus haut pour avoir des contrats de neige», a-t-il exprimé. «La question, aujourd’hui: avec la contraction économique, est-ce qu’il va y avoir plus d’appétit pour les contrats de neige? Les réponses viendront probablement de la réaction aux prochains appels d’offres.»

Le responsable du déneigement au comité exécutif, Jérémie Ernould, ainsi que le directeur général Luc Monty abondent dans le même sens et se posent les mêmes questions.

«Avec la crise qu’on connaît, est-ce que ça va changer les prix? Est-ce que ça va diminuer les tensions pour quelque temps au niveau des contrats?», s’interroge M. Monty. «On le verra, mais le ralentissement de l’activité économique va peut-être diminuer la pression sur les prix», anticipe-t-il.

Manque à gagner de 215M$

Bien qu’importante, la facture du déneigement a toutefois un poids bien relatif par rapport au manque à gagner de 215M$ anticipé dans les deux prochaines années, en raison des impacts de la pandémie.

La Ville effectuera des compressions «chirurgicales» d’ici la fin de l’année, a réitéré le maire mardi, et demande l’aide des gouvernements pour renflouer les coffres du RTC, affecté par une baisse draconienne de son achalandage. Des efforts considérables devront être faits pour déposer un budget 2021 équilibré, afin de respecter la loi, d’autant plus que le maire a promis un gel de taxes.

«L’an prochain, on risque d’avoir une reddition de comptes un peu plus compliquée... Ce qui est malheureux dans tout ça, c’est que nos finances étaient superbes, on était dans les villes les moins endettées au Québec, mais bon, on va essayer de gérer les effets de la crise du mieux possible. Y’a pas de doute que la donne vient de complètement changer», a résumé le maire.

Quel impact sur la dette?

Interrogé par le conseiller de Québec 21 Patrick Paquet, le maire a cependant refusé de faire des projections sur les impacts qu’aura la crise sur le niveau d’endettement de la Ville. La dette nette est en baisse depuis quatre ans et s’établit désormais à 1572,9M$, mais elle baisse moins rapidement que prévu dans le cadre financier.

«On va tenter de continuer à la diminuer, mais pas besoin de vous dire qu'avec plus de 200 millions $ de déficit anticipé, ça va être assez difficile. Quand on saura à la fin de l’année 2021 quel aura été le coût des ravages de la COVID, on pourra tenter de faire d’autres projections. En attendant, n’essayez pas d’avoir des détails trop précis», a répondu M. Labeaume.