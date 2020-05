Moisson Québec a doublé son aide

Moisson Québec a vu ses demandes d’aide alimentaire doubler depuis le début de la crise et l’organisation ne sait pas si elle aura les ressources pour tenir jusqu’à la fin du mois.

Pour soutenir ses activités dans le contexte de la COVID-19, Moisson Québec a reçu 143 000 $ du gouvernement provincial et est en attente de financement du fédéral.

« C’est le temps que ça rentre pour sécuriser nos services à long terme. Ça nous coûte autour de 130 000 $ par semaine de dépenses supplémentaires depuis le début de la crise », a affirmé Élaine Côté, directrice générale.

Dans ce contexte, les liquidités pour acheter des denrées pour 125 organismes pourraient finir par manquer.

« Pour le mois de mai, ça va, mais ensuite, je ne le sais pas », a-t-elle ajouté.

Deux fois plus de demandes

Le nombre de personnes qui ont reçu des denrées par l’entremise de Moisson Québec est passé de 35 000 à 70 000 par mois.

« Pour un mois d’avril normal, on donne environ 230 000 kilos de nourriture, alors qu’on a distribué pour près de 490 000 kilos le mois dernier. »

Moisson Québec a continué à recevoir des denrées de ses partenaires réguliers, en plus de dons spéciaux. Toutefois, pour répondre à l’ensemble des besoins, l’organisme a dû débourser beaucoup d’argent pour acheter de la nourriture.

Les frais de fonctionnement sont également plus élevés qu’à l’habitude.

L’organisme a dû ajouter deux camions à sa flotte et relocaliser une partie de ses activités dans trois entrepôts au lieu de deux pour respecter les normes de distanciation sociale.

Appel aux agriculteurs

De son côté, la Bouchée généreuse, qui offre un service de première ligne, manque de légumes et de fruits comme des carottes, des tomates et des pommes.

« Il y a des producteurs qui n’en ont plus et d’autres qui ont peur de la COVID-19 et qui ne veulent plus en donner », a indiqué Pierre Gravel, directeur général de l’organisme qui nourrit 600 familles par semaine.

M. Gravel a un message pour les agriculteurs qui ont des surplus à donner : « Qu’ils nous appellent et on va aller les chercher », dit-il.

La situation est semblable dans la métropole, où des organismes disent aussi avoir noté une forte hausse des demandes d’aide alimentaire depuis qu’on a élargi les règles d’admissibilité en raison de la crise.

À Moisson Montréal, on indique avoir dû débourser 7,4 M$ pour des denrées en avril, une hausse de frais de 2,3 M$ pour ce seul mois. De son côté, Jeunesse au Soleil explique devoir aider 50 % plus de familles, au moment où les activités de financement ont dû être annulées.

— Avec Anne-Sophie Poiré