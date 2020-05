Nero Bianco et Club C fermeront des boutiques

Dans son «scénario le plus pessimiste», la direction des enseignes Nero Bianco et Club C prévoit fermer huit boutiques au Québec, d’ici la fin de l’année, en raison de la COVID-19. Ce nombre pourrait toutefois rapidement bondir à 23 si certains bailleurs ne réduisent pas la pression des loyers.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Lundi, le Groupe Nero Bianco qui chapeaute les deux chaînes de chaussures a ouvert neuf points de vente sur un total de 49. En raison de la pause du Québec, la direction a déjà statué que trois boutiques ne rouvriront jamais. Il s’agissait principalement de sites dont les baux arrivaient à échéance.

«Nos ventes sur le Web ont explosé, mais ce n’était pas assez pour compenser notre présence physique», répond au Journal le coprésident du Groupe Nero Bianco, Jean-François Transon. «Tous les détaillants ont sur leur tableau de bord différents scénarios et il n’y en a aucun positif», dit-il.

Cinq autres magasins

Afin d’équilibrer ses finances et d’absorber les pertes financières des dernières semaines, l’homme d’affaires affirme que son organisation devra fermer encore cinq magasins d’ici décembre prochain. Il s’agit de sites dont la santé financière était déjà fragile avant la pandémie.

«Les commerces qui étaient moins bons avant la crise ne le seront pas plus après. On ne connaît pas l’avenir et en raison des nouvelles mesures, il va avoir des coûts supplémentaires. Pour certaines succursales, le trafic ne sera simplement pas là pour générer assez d’argent», note M. Transon.

Ce dernier mentionne avoir également des difficultés avec un propriétaire de centre commercial au sujet de ses baux. Sans entente, le Groupe Nero Bianco répond qu’il pourrait être contraint de se mettre à l’abri de ses créanciers et d’entamer une importante restructuration. Près de la moitié du réseau de magasins du groupe pourrait être amputée.

«Si les bailleurs ne sont pas collaboratifs, ils vont se ramasser rapidement avec des centres commerciaux vides», souligne M. Transon. «Cela pourrait aller jusqu’à une restructuration. On pourrait fermer 15 magasins supplémentaires en plus des 8. C’est un scénario que nous évaluons. Je vais protéger le plus d’emplois possible», poursuit-il.

Bien qu’il estime que l’aide d’Ottawa pour payer les loyers devrait aider son industrie, le coprésident déplore le fait que plusieurs questions demeurent en suspens, entre autres, concernant les catégories de détaillants qui pourront en profiter et l’obligation des centres commerciaux.

La fermeture officielle des 8 boutiques du groupe cette année devrait se traduire par la perte d’une cinquantaine d’emplois au Québec.

Les enseignes Nero Bianco et Club C, dont le siège social est situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, comptent 290 employés.