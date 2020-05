Quoi regarder à la télévision mercredi?

En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 6 mai.

«La grande traversée»

Le moment est parfait pour replonger dans l’épopée de «La grande traversée», téléréalité qu’animaient en 2017 Francis Reddy et la navigatrice Mylène Paquette, et qui faisait revivre aux participants le voyage des premiers colons venus de France pour peupler l’Amérique, au 17e siècle. Touchant presque la fin de leur périple, mercredi, nos valeureux explorateurs, descendus de leur voilier, découvrent la terre, son odeur et sa vue. Mercredi, 10 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Si on s’aimait»

La sexologue-guide des couples, Louise Sigouin, propose un devoir à Jennifer pour qu’elle retrouve le pouvoir sur sa vie. Nos observateurs, Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin, sont fascinés par le courage des participants qui suivent les conseils de Louise, mais réalisent aussi que les dualités et les «patterns» sont bien ancrés. Mercredi, 19 h 30, TVA.

«Les enquêtes de Murdoch»

Finale de la 12e saison des «Enquêtes de Murdoch» («The Murdoch Mysteries» en version originale). Brackenreid (Thomas Craig) est accusé de meurtre à la suite de la descente bâclée. L’accusation est infondée, selon Murdoch (Yannick Bisson), qui soupçonne plutôt un policier corrompu du poste de chercher à piéger Brackenreid. Mercredi, 20 h, addikTV.

«Mais pourquoi? En confinement»

Dernier épisode de la série de trois de «Mais pourquoi?» articulés autour du confinement. Cette semaine, Maripier Morin s’interroge à propos de l’anxiété, un mal déjà fréquent dans notre société, mais qui se trouve décuplé en période de crise. Quelles sont les principales sources d’anxiété chez les Québécois? Et comment peut-on y remédier? Mercredi, 21 h, Z.

«Disparition : Susan Cox Powell»

Nouveauté estivale de MOI ET CIE, ce docu-réalité jette un nouvel éclairage sur la disparition étrange de Susan Cox Powell, une jeune mère de famille de l’Utah, survenue en 2009. Seul suspect dans cette affaire, son mari affichait un comportement étrange. Une décennie plus tard, la journaliste d’enquête Stephanie Bauer replonge dans cette affaire troublante et très médiatisée, notamment au moyen d’enregistrements vidéo inédits, dans l’espoir de la résoudre. Mercredi, 21 h, MOI ET CIE.

«Un monde idéal»

Clint Eastwood dirigeait Kevin Costner en 1993 dans ce drame policier, où un détenu évadé parvient à transformer sa cavale en jeu pour l’enfant qu’il a pris en otage. Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Le problème d’infiltration»

Vous faites de l’insomnie, ou il reste de l’espace dans votre enregistreur numérique? Dans la nuit de mercredi à jeudi, Cinépop propose «Le problème d’infiltration», le film qui a donné un second souffle à la carrière de Christian Bégin, constamment sollicité depuis sa prestation dans ce long métrage de 2017. Sous la direction de Robert Morin, l’acteur incarne le chirurgien esthétique Louis Richard, qui remet sa vie en question et dont tous les pans de l’existence s’en vont à vau-l’eau. Mercredi, 2 h 35, Cinépop.