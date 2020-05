Traitement de l’incontinence urinaire

Nous vous écrivons pour vous informer des avancées de nos travaux de recherche portant sur l’effet de la physiothérapie du plancher pelvien sur l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. Grâce à vous, ainsi qu’à nos collaborateurs et étudiants, nous avons déjà recruté 172 femmes pour cette nouvelle étude qui vise à identifier les meilleures candidates pour la physiothérapie du plancher pelvien.

Comme vous le savez, l’incontinence urinaire est l’une des problématiques de santé féminine importante. Ainsi, plus de 30 % des femmes souffriront d’incontinence urinaire au cours de leur vie. Cette problématique hygiénique et sociale affecte grandement les jeunes et les moins jeunes en limitant leurs activités physiques et sociales, affectant leur intimité et leur sexualité.

Je vous reviens, car nous devons encore recruter 158 femmes de 18 ans et plus, pour compléter cette étude. Les femmes (– jeunes ou plus âgées, – après accouchements, – avant et après la ménopause, ou même – après 65 ans) avec symptômes de fuites d’urine à la toux, l’éternuement ou l’activité physique recevront 12 traitements gratuits de physiothérapie du plancher pelvien et n’auront pas à attendre de longs mois sur une liste d’attente.

Comme vous le savez, la rééducation des muscles du plancher pelvien est non invasive, sans effets secondaires, mais généralement offerte en pratique privée à des coûts élevés, ou dans les hôpitaux après plusieurs mois d’attente. Nous espérons par cette étude identifier les bénéficiaires potentielles pour ainsi rendre cette intervention plus accessible pour les femmes du Québec. En terminant, encore une fois, merci pour votre aide à la promotion de notre programme de recherche.

Chantale Dumoulin, pht, Ph.D. Chercheuse et directrice de laboratoire.

C’est toujours avec empressement que je me fais un devoir de transmettre aux lectrices vos appels à participer à cette importante recherche. Je signale qu’on peut vous joindre au laboratoire incontinence et vieillissement à l’institut universitaire de gériatrie de Montréal au 514 340-3540 poste 4129. Non seulement les participantes y trouvent un bénéfice physique et financier personnel, mais elles contribuent en même temps à vous permettre d’améliorer vos techniques pour faciliter la vie des Québécoises.