PRÉVOST, Gisèle



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 28 avril 2020, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédée madame Gisèle Prévost, fille de feu madame Alfréda Plante et de feu monsieur Achille Prévost. Elle demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, Mausolée Marie de l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil sa grande amie Lucie Vallée, ses sœurs: Lucille (Bertrand Fontaine), Irène (Louis-Philippe Lafontaine) et Monique (feu Gérard Drolet), son frère Laval, sa belle-sœur Julie Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousines, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères: Réal, Gérard, Gilles et sa sœur Hélène.