DOYON, Paul-Émile



Au CHSLD Paul-Gilbert, le 26 avril 2020, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Paul-Emile Doyon, fils de feu Florian Doyon et de feu dame Alphonsine Vachon. Il demeurait à Lévis (secteur Charny). Il laisse dans le deuil son épouse madame Evelyn Laliberté, son fils: Andrew (Paulette Miron) (sa mère feu Yvette Bernier) et ses filles: Céline (Sylvain Rousseau), Sylvie (Benoit Gosselin), Josée et leur mère feu Simone Bernier. Ses petits-enfants: Martin Thibodeau (Marilyne Leblanc), Eric Thibodeau (Karine Desrosiers), Sandy Doyon (Dany Martineau), Shana Laboissonnière; ses arrière-petits-enfants: Eli, Victor, Etienne; ainsi que sa sœur, Sr Marie-Ange Doyon, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Laliberté: Bertrand (Germaine Lepage), Robert (Ginette Beaudoin), Jean-Maurice (Madeleine Potvin); ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.le jeudi 7 mai 2020 à 11h. Nous tenons à remercier spécialement le Dr Yves Houle (médecin de famille) pour son dévouement et le personnel du CHSLD pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.