Voici une belle photo, prise en février dernier (alors que les rapprochements étaient encore permis), montrant les 4 générations de « filles » d’une famille de Québec. Voyons voir, de gauche à droite: l’arrière-grand-mère, Jeannine Gervais qui demeure au Manoir Duberger et qui a fait carrière à l’époque dans les chapeaux de fourrure chez Paquet et Pollack à Québec; la mère, Allyson Migneault qui tient la petite Éléonore et la grand-mère, Chantal Belley. Il va sans dire que Jeannine et Chantal s’ennuient terriblement de voir et de serrer dans leurs bras la petite « puce ».

Un dernier tour de piste

Le 6 mai 2012. Après une première fermeture en 2009, l’hippodrome de Québec ferme définitivement ses portes avec la présentation d’un dernier programme de courses. Les terrains qui abritaient l’édifice (photo) construit en 1917 et la piste de course laisseront leur place éventuellement au Centre Vidéotron.

Anniversaires

Guillaume Gagnon (photo) directeur développement des affaires à la Fondation Maurice Tanguay, 62 ans...Liv Anniston Price, fille de Carey et Angela Price, 4 ans...Brendan Gallagher, attaquant des Canadiens de Montréal, 28 ans...Bobby Bazini, auteur compositeur interprète, frère de Kevin Bazinet, grand gagnant de La Voix 2015, 31 ans...Pierre François Legendre, comédien, acteur et animateur né à Québec, 46 ans...Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 44 ans...Frédéric Angers, comédien (Virginie), 47 ans...Martin Brodeur, ex-gardien de buts LNH, 48 ans...George Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, 59 ans...Bernard Lemaire, homme d’affaires, cofondateur de Papier Cascades en 1963, 84 ans.

Disparus

Le 6 mai 2019. Pierre Riché (photo), 97 ans, historien français spécialiste du haut Moyen Âge et de la période de l’an mille...2018. Pierre Rissient, 81 ans, cinéphile français, producteur, programmateur et découvreur de talents du 7e art...2016. Candye Kane, 54 ans, chanteuse américaine de blues...2015. Errol Brown, 71 ans, l'ancien chanteur du groupe Hot Chocolaté qui a connu le succès dans les années 70 et 80, notamment grâce au tube "You sexy thing »...2014. Farley Mowat, 92 ans, romancier canadien et environnementaliste...2013. Giulio Andreotti, 94 ans, homme politique italien, sept fois président du Conseil...2010. Robin Roberts 83 ans, légendaire lanceur des Phillies de Philadelphie...2009. Kevin Grubb, 31 ans, ancien pilote automobile de Nascar...2002. Otis Blackwell, 70 ans, compositeur américain...1992. Marlene Dietrich, 91 ans, L'Ange bleu, légende vivante du cinéma et du spectacle...1708. Mgr François de Montmorency Laval, 85 ans, premier évêque catholique de la Nouvelle-France.