BUSSIÈRES, Gaston



À Laval, le mardi 28 avril 2020 est décédé, à l'âge de 94 ans, Gaston Bussières. Il part rejoindre sa bien-aimée Monique. Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre-André, Danielle (Jean), Jean-François, Sylvain, Denis (Martine), Louis-Renée et Nicole; ses petits-enfants: Cindy, Patrick, Louis-Philippe, Frédérik, Jean-Michel, Charles-Étienne, Stéphanie, Laurence, Isaac, Samuel, Emmanuel, Sabrina et Karine; ses arrière-petits-enfants, son frère Léandre et ses soeurs: Colette et Marie-Claire; ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remecier le personnel de la Résidence L'Eden de Laval pour son soutien et les bons soins prodigués.