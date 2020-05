LEGAULT, Paul-Émile, F.É.C.



(Frère William)Frère Paul-Émile Legault, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, ch. du Bord-de-l'Eau, le 29 avril 2020, à l'âge de 85 ans et 9 mois. Fils de William Legault et de Stella Campeau, il naquit à Greenfield, Ontario, le 19 juillet 1934. Entré chez les F.É.C. en 1952, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Varennes, Longueuil, Scotstown et Sorel. Il fut ensuite directeur d'un centre pour délinquants à Gourbeyre, en Guadeloupe, puis poursuivit sa vie missionnaire en Haïti pendant une vingtaine d'années. De retour au pays en 1997, il fut nommé à Lachine comme directeur de la Fondation De-La-Salle. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa sœur Jacqueline (Robert Prégent) et sa belle-sœur Suzanne Legault (feu Claude Legault) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-des- Neiges, à Montréal.