JULIEN, Gérard



Le 26 avril 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé monsieur Gérard Julien de la Covid-19, à l'hôpital Jeffery Hale de Québec. Il était l'époux de feu madame Monique Doyon, fils de feu madame Fabiola Bisson et de feu monsieur Georges Julien. Il demeurait à Charlesbourg.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Lucie Bourassa); ses petits-enfants: Isabelle (John), Karyne (Alexandre), Marie-Claude (Stéphane), Marie-Eve (Patrice) (fille de feu Yves Julien); ses arrière-petits-enfants: Audrey, Alexis, William, Andréanne, Emyl, Sebb, Geoffrey, Alek, Edward, Jacob et Edouard; ainsi que son amie Louise que nous remercions pour sa précieuse présence auprès de lui et de son chaleureux dévouement. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Paul-Henri Doyon (Gertrude Gagnon) et Yvette Genois (feu Guy Doyon); ainsi que ses nombreux neveux et nièces. Nous avons une pensée spéciale pour tous les membres des familles Julien et Doyon qui nous ont déjà quittés. Nous voulons aussi remercier chaleureusement l'équipe médicale du 3e étage de l'hôpital Jeffery Hale pour les soins prodigués tout au long de son hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société du diabète de Québec.