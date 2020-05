DESJARDINS, Robert



À Laval, le 30 avril, est décédé paisiblement Robert Desjardins à l'âge de 76 ans, entouré de ses enfants. Fils de feu Roger Desjardins et feu Georgette Gaboury, il laisse dans le deuil son fils Ronald (Johanna Azoulay), ses petits- enfants: Rebecca, Sarah, David et Isaac; sa fille Rachel (Jean-Noël Basque), sa soeur Louise, son neveu Simon-Luc Jasmin, ainsi que son ancienne épouse Claire Dorion. Ancien contrôleur aérien pendant plus de 40 ans, grand golfeur émérite, bridgeur redoutable, excellent joueur de quilles, il pourra désormais pratiquer toutes ses passions...