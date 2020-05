Brendan Leipsic s’excuse pour des propos offensants

L’attaquant des Capitals de Washington Brendan Leipsic s’est excusé, mercredi, après que des discussions privées sur Instagram au cours desquelles il insulte plusieurs personnes eurent été rendues publiques.

Parmi les gens visés figurent ses anciens coéquipiers Tanner Pearson – et sa femme – et Jake Virtanen, tout comme ses coéquipiers actuels Nic Dowd et Garnet Hathaway. Il a également émis plusieurs commentaires misogynes à l’endroit de femmes enceintes qui ont publié des photos sur Instagram.

«Hier, le compte Instagram d’un ami a été piraté et une personne a fait circuler des images d’une conversation privée de laquelle je faisais partie, a dit Leipsic sur Twitter. Je reconnais complètement que mes commentaires étaient inappropriés et offensants et je voudrais sincèrement m’excuser à tous pour mes actions. Je m’engage à apprendre de cette histoire pour devenir une meilleure personne.»

Les Capitals ont également réagi dans une déclaration envoyée au quotidien «Washington Post», en fin d’après-midi.

«Nous sommes au courant des commentaires inacceptables et offensants de Brendan Leipsic dans une conversation privée. Nous allons gérer la situation à l’interne.»

Leipsic a par ailleurs supprimé son compte Instagram, mercredi.