Capitale-Nationale: Quatre morts de plus

Le plus récent bilan fait état de quatre nouveaux décès dans la région de Québec, dont deux au Jeffery Hale et deux autres aux Jardins d’Évangéline.

Du côté de Québec, le bilan régional est de 69 morts à ce jour. De ce nombre, 39 personnes sont décédées au Jeffery Hale. On compte aussi huit décès en Chaudière-Appalaches depuis le début de la crise.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a aussi confirmé 25 nouveaux cas positifs sur le territoire, ce qui porte le total à ce jour à 986 personnes infectées. Le nombre de nouveaux cas demeure faible mais stable de jour en jour.

Parmi les foyers d’éclosion, 186 personnes ont été infectées au Jeffery Hale jusqu’à présent, alors que 70 autres sont infectées au CHSLD Paul-Triquet.

Aux Jardins d’Évangéline, deux usagers et sept employés font grimper le lourd bilan à 94 personnes infectées et six morts en moins de dix jours.

Le Havre du Trait-Carré, sur la 1ere Avenue, fait également la lutte au virus avec trois usagers et quatre employés positifs.

Dans les hôpitaux désignés de la région, la situation reste bonne. En raison de la densité de population, le nombre de cas de COVID-19 est plus élevé en haute-ville de Québec, à Sainte-Foy et Sillery, ainsi qu’à Charlesbourg et Beauport.