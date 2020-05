COVID-19: le CH vient en aide aux travailleurs de la santé

Le Groupe CH a annoncé mercredi le lancement d’une activité de financement visant à soutenir les travailleurs de la santé de première ligne et à aider les personnes touchées par la COVID-19.

• À lire aussi: Le Centre Bell transformé en une cuisine géante durant la pandémie

Ainsi, l’initiative «S'élever ensemble» proposera des encans et tirages d'expériences uniques par le biais du site internet du Canadien de Montréal. Les bénéfices seront versés au fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal. Ils permettront également de servir, aux travailleurs de la santé de première ligne dans les CHSLD de la région montréalaise, des repas préparés par les chefs et le personnel des restaurants du Centre Bell.

«Nous sommes très fiers de lancer cette initiative qui aidera à soutenir les membres de notre communauté qui ont été le plus touchés par la pandémie de la COVID-19, a déclaré dans un communiqué France Margaret Bélanger, chef des affaires commerciales, Groupe CH. Montréal est depuis toujours la plaque tournante culturelle qui réunit les secteurs du sport, de la musique et du divertissement. En tant que chef de file dans l'industrie du sport et du divertissement, notre organisation s'active à offrir des expériences uniques et des prix pour aider notre communauté à contrer les effets de la COVID-19.»

Parmi ces expériences que certains pourront vivre, il y a un voyage en avion avec le Canadien pour assister à un match à l’étranger contre l’une des équipes originales de la Ligue nationale ainsi que la présence aux côtés d’un joueur sur la photo officielle du club.

La veille, le Canadien avait révélé qu’il prépare des milliers de repas destinés à la Tablée des chefs et Moisson Montréal.

Le Groupe CH regroupe le Canadien, le Rocket de Laval, evenko et L’Équipe Spectra.