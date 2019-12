De (très!) luxueux cinémas maison

En collaboration avec

La tendance en matière de cinéma maison est aux systèmes tout-en-un, épurés et peu visibles, adaptés aux aires ouvertes. C’est pourquoi les amateurs d’expériences optimales n’hésitent pas à adapter une partie de leur domicile en salle obscure. Éclectiques, insolites, luxueux, certains cinémas maison en mettent plein la vue.



Voir grand

Les salles parmi les plus remarquables et audacieuses portent souvent les couleurs d’un thème de films ou de séries à succès, comme une pièce médiévale faite de pierres et de poutres, inspirée de Game of Thrones, ou de riches salons coussinés, imitant un intérieur oriental magique, que l’on pourrait voir dans Aladdin ou Jinny.



Rêver dans le noir

Vous êtes comme le personnage de Bruce Wayne, alias Batman, et vous avez quelques millions à investir dans le cinéma? L’aménagement d’une Batcave, avec bibliothèque et costumes de superhéros, est clairement pour vous! D’autres cinéphiles cherchent à rendre hommage à Pirates des Caraïbes, en alliant bois et cordages.

Au-delà du réel

La science-fiction s’invite aussi dans certaines résidences, et plusieurs pièces ont été transformées en vaisseau spatial. Doug Chiang, chef décorateur de Star Wars, a conçu une pièce représentant la salle de contrôle de l’Étoile de la mort...

Autre exemple extravagant de cinéma à domicile : une luxueuse pièce inspirée du Titanic de James Cameron, équipée de tables en acajou et d’un sublime plafond circulaire. Une autre pièce évoque la vue sous-marine d’un bateau coulé aux Bahamas, dont la coque s’ouvre pour dévoiler l’écran. Parfait pour se la couler douce!



Allez jouer dehors!

Le cinéma maison sort aussi parfois de la maison. D’énormes écrans, systèmes résistant aux intempéries et téléviseurs escamotables agrémentent désormais courts de tennis, spas et piscines, y compris celles de certains bateaux de croisière.



Cinéma immersif!

La piscine est d’ailleurs à l’honneur lors d’événements éphémères, comme la projection 3D à Paris de Life of Pi, où des dizaines de barques y voguaient, ou encore les partys de piscine Jaws, avec jeux gonflables. Immersion dans l’eau ou dans l’histoire? Certains cinéphiles assèchent leur piscine pour en faire des salles de projection.



Mer et monde

Plusieurs salles ont aussi élu domicile à bord de bateaux de luxe. Le superyacht Laurentia possède un écran double face doté d’une technologie de projection à 360 degrés. On peut regarder le même film, que l’on soit à l’intérieur ou à l’extérieur du yacht. Pratique! L’incroyable trois-mâts Maltese Falcon possède pour sa part le plus grand écran sur l’eau, grâce aux projections faites sur ses voiles! Le ciné, ça n’a pas de prix.

Et plus loin encore...

D’autres pour la route? Le chic VUS Cadillac Escalade converti par Lexani offre un véritable cinéma maison 4K roulant, avec un écran courbe, tandis que la fourgonnette ultraluxueuse Mercedes-Benz Brabus dispose d’un écran 3D de 42 po.



Vous préférez rester au lit? Parfait, on a quelque chose pour vous : le cinéma-lit HiCan, coquille rétrofuturiste avec volets latéraux coulissants, rétroprojecteur HD, écran et matelas automatisés.



Excessif, le cinéma maison? Il fait surtout rêver. Et au regard de la salle du regretté producteur Jeremy Kipnis, réputée la plus dispendieuse au monde – six millions de dollars – , avec ses 30 amplificateurs, on attend déjà la suite!